Carlsberg окончательно ушла из рф, продав «Балтику» за треть рыночной стоимости. — Finance.ua
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Carlsberg окончательно ушла из рф, продав «Балтику» за треть рыночной стоимости.

Фондовый рынок
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Carlsberg окончательно ушла из рф, продав «Балтику» за треть рыночной стоимости.
Carlsberg окончательно ушла из рф, продав «Балтику» за треть рыночной стоимости.
Датская компания Carlsberg Group получила около 2,3 млрд датских крон ($320 млн) от продажи пивоваренной компании «Балтика». Ранее Carlsberg оценивала свои российские активы в $1,06 млрд, что более чем втрое превышает сумму сделки.
Об этом говорится в финансовом отчете компании за 2024 год.
Соглашение завершено в декабре 2024 года. Активы приобретены двумя менеджерами, занимавшими руководящие должности в компании. Покупатели не указаны, но, по информации российского Интерфакса, 98,65% акций перешло в собственность ООО «ВГ Инвест», зарегистрированного в августе 2024 года. Генеральным директором этой компании был вице-президент «Балтики» Егор Гусельников.
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Группа получила 100% доли в Carlsberg Azerbaijan и Carlsberg Kazakhstan. Продажа «Балтики» ознаменовала завершение более 25-летнего присутствия Carlsberg в россии, заявили в компании.
Напомним, 28 марта 2022 года Carlsberg объявила о продаже «Балтики» и прекращении инвестиций, производства, продаж и рекламы бренда в россии. В июне компания нашла покупателя для своего бизнеса, включавшего восемь пивоваренных заводов на территории россии, а доля Балтики на рынке тогда составляла 27%.
16 июля 2023 года президент россии владимир путин передал активы «Балтики» во временное управление «Росимущества». В августе Carlsberg отказалась заключать соглашение, которое бы легитимировало захват активов, подчеркнув, что россия незаконно конфисковала их, и заявила, что не будет поддерживать этот процесс.
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Из-за ограниченного сотрудничества с российскими властями Carlsberg не смогла найти приемлемого решения относительно ситуации с июля 2023 года. В ответ на захват активов компания разорвала лицензионные соглашения на свои бренды в россии.
2 декабря 2024 года кремль исключил Baltika Breweries из перечня активов, находящихся под временным управлением, и вернул контроль над ними компании Carlsberg.
Через день после возвращения контроля над Балтикой, Carlsberg объявила об окончательном выходе из россии. Компания владела восемью пивоваренными заводами и насчитывала около 8400 сотрудников. В 2023 году компания списала $1,41 млрд активов, связанных с «Балтикой».
По материалам:
Forbes.ua
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