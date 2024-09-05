Турецкие банки закрывают счета компаниям за сотрудничество с рф — Finance.ua

Турецкие банки закрывают счета компаниям за сотрудничество с рф Сегодня 16:14

Турецкие банки прекращают обслуживание счетов работающих с россией компаний из-за угрозы вторичных санкций США.

Об этом сообщает российский посол в Турции Алексей Ерхов.

Турецкие банки начали активно выявлять компании, занимающиеся поставкой товаров в россию, и закрывать им счета.

«Пока проблемы во взаиморасчетах между двумя странами сохраняются. В турецких банках участились случаи „выдавливания“ компаний, занимающихся транзитом товаров в россию. Таких клиентов активно обнаруживают, им блокируют переводы или вовсе закрывают счета», — рассказал Ерхов.

Економічна Правда По материалам:

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