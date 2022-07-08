Бывшую сотрудницу Укрпочты будут судить за присвоение марок на 800 тыс. гривен — Finance.ua
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Бывшую сотрудницу Укрпочты будут судить за присвоение марок на 800 тыс. гривен

Криминал
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Фото: Укрпошта
Фото: Укрпошта
Бывшую замначальника одного из отделений АО «Укрпочта» в Киеве будет судить за присвоение почтовых марок на сумму 800 тыс. грн.
Об этом Киевская городская прокуратура сообщает в Телеграм.
Дарницкая окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).
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Согласно материалам досудебного расследования, подозреваемая в июле-августе 2019 года, исполняя обязанности начальника отделения почты, присвоила принадлежащие Укрпочте марки на общую сумму около 800 тыс. грн.
Обвинительный акт направлен в Дарницкий районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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