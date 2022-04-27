«Укрпочта» заработала на марке «российский военный корабль» более $1 млн — Finance.ua

«Укрпочта» заработала на марке «российский военный корабль» более $1 млн

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«Укрпочта» заработала на марке «российский военный корабль» более $1 млн, oukr.info

Госпредприятию «Укрпочта» удалось заработать на выпуске марки «российский военный корабль» более 1 миллиона долларов.

Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский в интервью «НВ».

«Более $1 млн. Это неплохо в условиях, когда другие наши доходы упали. Следующую марку этой серии мы уже объявили, она будет называться „российский военный корабль... Всьо“, и закрываем эту серию», — рассказал Смелянский.

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Топ-менеджер «Укрпочты» отметил, что эта марка стала настоящим символом Украины, известным далеко за границей.

«Многие люди по всему миру хотят ее получить. Я слышал, что наши граждане продают ее на eBay за какие-то безумные деньги», — сказал он.

Смелянский рассказал, что небольшую часть марок они оставили для иностранных делегаций, для музейных фондов и отдельно для временно оккупированных территорий.

«Для людей там, у которых не было физической возможности марку купить. Поскольку эту марку можно было купить не только в Киеве, но и во всех областных центрах, кроме оккупированных, я считаю эту меру справедливой», — сказал он.

Напомним, 12 апреля «Укрпочта» выпустила почтовые марки «Русский военный корабль, иди...!». Через семь дней удалось продать почти все почтовые марки. Однако, как сообщил Смелянский, даже из-за большого ажиотажа их не будут допечатывать.

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