Укрпочта выпустит новую символичную марку — Finance.ua
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Укрпочта выпустит новую символичную марку

Сегодня 18:24Фондовый рынок
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В скором времени в Украине планируют выпустить новую почтовую марку, посвященную самому большому в мире самолету — украинской «Мрії».
Как сообщили в пресс-службе «Укрпочты», иллюстрацию создала 11-летняя София Кравчук из Волынской области.
Девочка отправила работу на конкурс «Что для меня Украина?», который проводили еще до войны.
Укрпочта выпустит новую символичную марку
Именно таким ребенок видел нашу страну — яркой и цветущей. Такой она и будет!" — отметили в «Укрпочте».
В учреждении добавили: даже несмотря на то, что оккупантам удалось разрушить самый мощный самолет в мире, мечту у украинцев не забрать. Это будет напоминать история, а также будущая почтовая марка.

Сколько будет стоить новая «Мрія»

По материалам: Сьогодні
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