Укрпочта выпустит новую символичную марку — Finance.ua

Укрпочта выпустит новую символичную марку

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В скором времени в Украине планируют выпустить новую почтовую марку, посвященную самому большому в мире самолету — украинской «Мрії».

Как сообщили в пресс-службе «Укрпочты», иллюстрацию создала 11-летняя София Кравчук из Волынской области.

Девочка отправила работу на конкурс «Что для меня Украина?», который проводили еще до войны.

Именно таким ребенок видел нашу страну — яркой и цветущей. Такой она и будет!" — отметили в «Укрпочте».

В учреждении добавили: даже несмотря на то, что оккупантам удалось разрушить самый мощный самолет в мире, мечту у украинцев не забрать. Это будет напоминать история, а также будущая почтовая марка.

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