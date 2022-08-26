Бывшее руководство ГП «Антонов» нанесло компании миллиард гривен убытков — Finance.ua
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Бывшее руководство ГП «Антонов» нанесло компании миллиард гривен убытков

Фондовый рынок
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Бывшее руководство ГП «Антонов» нанесло компании миллиард гривен убытков
Бывшее руководство ГП «Антонов» нанесло компании миллиард гривен убытков
Экс-руководство государственного предприятия «Антонов» нанесло компании около миллиарда гривен убытков за полтора года.
Об этом заявил и.о. генерального директора ГП «Антонов» Евгений Гаврилов.
В компании провели государственный аудит и зафиксировали почти миллиард убытков из-за действий руководства за период с 1 октября 2020 по 31 марта 2022 года.
«Компании нанесен ущерб более чем на 16,5 млн грн. Из-за бездействия бывшего руководства предприятие недополучило более 840 млн грн. Сумма необоснованных дополнительных расходов составила почти 51 млн грн. В целом аудит установил финансовые нарушения почти на миллиард грн», — сказал Гаврилов.
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После получения результатов госаудита ГП «Антонов» прокуратура инициировала 9 уголовных дел против бывшего руководства компании.
Гаврилов поделился, что среди зафиксированных нарушений:
  • завышенные траты;
  • непрозрачность выполнения некоторых финансовых операций;
  • неэффективное распоряжение имуществом;
  • недополучение доходов.
В частности, авиационное топливо закупалось не у производителей, а у посредников. Поэтому предприятие переплатило около 9 млн грн. Также предприятие также приобрело компьютерный томограф за 23,5 млн грн, который больше года не использовался.
Кроме этого, значительные убытки ГП «Антонов» понесло из-за вооруженной агрессии и вторжения россии вследствие уничтожения части воздушного флота и объектов инфраструктуры аэропорта в Гостомеле.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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