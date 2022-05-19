Авиалинии Антонова перенесли базу из Гостомеля в Германию — Finance.ua

Авиалинии Антонова перенесли базу из Гостомеля в Германию

ГП «Антонов» подтвердило, что в связи с невозможностью выполнения международных авиарейсов из Украины, пять самолетов типа Ан-124-100 «Руслан» временно базируются в аэропорту Лейпцига. Об этом говорится в заявлении компании.

«Там организована работа филиала авиатранспортного подразделения (АТП) ГП „АНТОНОВ“, известного в мире как авиакомпания „Авиалинии“ АНТОНОВ», и обустроена база для технического обслуживания указанных воздушных судов. Это позволило ГП «АНТОНОВ» продолжить выполнение коммерческих и государственных заказов по перевозке сверхтяжелых и крупногабаритных грузов, а также сохранить позиции лидера в этой нише мирового рынка«, — добавили в «Антонове».

«После победы над рашистскими оккупантами и проведения комплекса работ по восстановлению работоспособности аэропорта „Киев-Антонов-2“, он снова станет базовым для флота „Русланов“ авиакомпании „Авиалинии“ АНТОНОВ», — говорят в компании.

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