Авиалинии Антонова перенесли базу из Гостомеля в Германию — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Авиалинии Антонова перенесли базу из Гостомеля в Германию

19.05.2022, 02:06Фондовый рынок
19
ГП «Антонов» подтвердило, что в связи с невозможностью выполнения международных авиарейсов из Украины, пять самолетов типа Ан-124-100 «Руслан» временно базируются в аэропорту Лейпцига. Об этом говорится в заявлении компании.
«Там организована работа филиала авиатранспортного подразделения (АТП) ГП „АНТОНОВ“, известного в мире как авиакомпания „Авиалинии“ АНТОНОВ», и обустроена база для технического обслуживания указанных воздушных судов. Это позволило ГП «АНТОНОВ» продолжить выполнение коммерческих и государственных заказов по перевозке сверхтяжелых и крупногабаритных грузов, а также сохранить позиции лидера в этой нише мирового рынка«, — добавили в «Антонове».
«После победы над рашистскими оккупантами и проведения комплекса работ по восстановлению работоспособности аэропорта „Киев-Антонов-2“, он снова станет базовым для флота „Русланов“ авиакомпании „Авиалинии“ АНТОНОВ», — говорят в компании.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.