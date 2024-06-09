Бюджетный суперкар Chevrolet Corvette показали до премьеры — Finance.ua

Бюджетный суперкар Chevrolet Corvette показали до премьеры Сегодня 04:07 — Технологии&Авто

Бюджетный суперкар Chevrolet Corvette показали до премьеры

Линейку Chevrolet Corvette C8 этим летом пополнит топовая заряженная версия ZR1.

Официальный тизер нового спорткара опубликовали на Youtube-канале Chevrolet, также раскрыты некоторые подробности новой модели.

В коротком видео можно разглядеть заднюю часть авто с большим антикрылом, которое, скорее всего будет, опцией. Раньше новый Chevrolet Corvette ZR1 видели на тестах. Он был в камуфляже, однако можно рассмотреть агрессивный обвес авто.

ZR1 будет самым мощным и быстрым Chevrolet Corvette. Его оборудуют 5,5-литровым V8 от Corvette Z06, но дополнят его двумя турбинами.

У Chevrolet пока раскрыли только его крутящий момент — 969 Нм. А вот мощность составит примерно 800−850 сил. В паре с турбомотором будет работать 8-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

Новый Chevrolet Corvette ZR1 сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 2,5 с и развивать скорость более 320 км/ч. Кроме того, это будет самый быстрый Corvette на Нюрбургринге. Цена авто превысит 100 тыс. долларов, однако оно будет значительно дешевле экзотических суперкаров с аналогичными характеристиками.

Кстати, чтобы водителям лишний раз не тратить деньги и нервы, можно оформить карту технической помощи от Finance.ua — ваш круглосуточный Assistance в пути.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.