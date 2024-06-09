Бюджетный суперкар Chevrolet Corvette показали до премьеры — Finance.ua

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Бюджетный суперкар Chevrolet Corvette показали до премьеры

Технологии&Авто
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Бюджетный суперкар Chevrolet Corvette показали до премьеры
Бюджетный суперкар Chevrolet Corvette показали до премьеры
Линейку Chevrolet Corvette C8 этим летом пополнит топовая заряженная версия ZR1.
Официальный тизер нового спорткара опубликовали на Youtube-канале Chevrolet, также раскрыты некоторые подробности новой модели.
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В коротком видео можно разглядеть заднюю часть авто с большим антикрылом, которое, скорее всего будет, опцией. Раньше новый Chevrolet Corvette ZR1 видели на тестах. Он был в камуфляже, однако можно рассмотреть агрессивный обвес авто.
ZR1 будет самым мощным и быстрым Chevrolet Corvette. Его оборудуют 5,5-литровым V8 от Corvette Z06, но дополнят его двумя турбинами.
У Chevrolet пока раскрыли только его крутящий момент — 969 Нм. А вот мощность составит примерно 800−850 сил. В паре с турбомотором будет работать 8-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.
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Новый Chevrolet Corvette ZR1 сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 2,5 с и развивать скорость более 320 км/ч. Кроме того, это будет самый быстрый Corvette на Нюрбургринге. Цена авто превысит 100 тыс. долларов, однако оно будет значительно дешевле экзотических суперкаров с аналогичными характеристиками.
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По материалам:
Фокус
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