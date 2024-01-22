Chevrolet показали недорогую семейную модель за $15 000 (фото) — Finance.ua
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Chevrolet показали недорогую семейную модель за $15 000 (фото)

Технологии&Авто
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Chevrolet показали недорогую семейную модель за $15 000 (фото)
Chevrolet показали недорогую семейную модель за $15 000 (фото), Фото: General Motors
Опубликованы первые официальные фото нового Chevrolet Spin. Бюджетный минивэн пройдет модернизацию и в марте будет презентован в Бразилии.
Об этом сообщается на сайте концерна General Motors.
Chevrolet Spin — 4,35-метровый семиместный минивэн на платформе седана Cobalt, который представлен и в Украине. Модель выпускается с 2012 года и ее уже несколько раз серьезно обновляли. Стоимость авто стартует с $15 000.
Chevrolet Spin 2024 узнается по полностью новой передней части. У авто широкая разделенная решетка радиатора и стреловидные диодные фары. Также заменены передний бампер и капот, а защитный пластиковый обвес стал более выраженным.
Салон Chevrolet Spin 2024 показали только частично, но видно, что у минивэна новая передняя панель, современный виртуальный приборный щиток и увеличенный сенсорный дисплей. Топовая версия получила Wi-Fi, датчик дождя и камеру заднего вида.
Фото: General Motors
Фото: General Motors
Новый Chevrolet Spin сохранит 1,8-литровый бензиновый двигатель мощностью 111 л. с., способный работать и на этаноле. Модель комплектуют 6-ступенчатой ​​механической и автоматической КПП.
По материалам:
Фокус
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