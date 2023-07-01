Бюджетные пляжи Европы: где понежиться на солнышке за разумные деньги (инфографика) — Finance.ua
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Бюджетные пляжи Европы: где понежиться на солнышке за разумные деньги (инфографика)

Мир
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Бюджетные пляжи Европы: где понежиться на солнышке за разумные деньги (инфографика)
Бюджетные пляжи Европы: где понежиться на солнышке за разумные деньги (инфографика)
Эксперты оценили самые доступные варианты пляжного отдыха в Европе. Бесспорными лидерами рейтинга стали пляжи побережья Турции, пишет Euronews.
Платформа для бронирования поездок Omio исследовала популярные европейские курорты и составила список самых доступных пляжей. Для этого было проанализировано 75 популярных локаций на побережье. Где можно экономно и приятно провести время у моря — расскажем дальше.

Турция в лидерах

Эксперты проанализировали каждый из 75 пляжей и сравнили средние цены на воду, пиво и мороженое. Учли также погодные условия, чтобы определить лучшие направления для туристов на ближайшие месяцы.
В первую десятку рейтинга уверенно вошли три популярных пляжа Турции. С первым местом включительно.

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Список возглавил пляж Клеопатры на морском курорте Алания. Его широкая линия в течение десятилетий привлекает туристов в Турецкую Ривьеру. Если вы не представляете свое лето без мороженого — эта локация точно для вас. Шарик холодного десерта здесь стоит всего 0,12 евро, поэтому точно удастся попробовать все возможные вкусы. Цена за бутылку воды также низкая — 0,37 евро. За пиво на пляже Клеопатры просят 1,64 евро в среднем.
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Еще два направления в Турции предлагают доступный отдых на пляже. Пляж Сиде Халк в Сиде имеет доступные цены на воду — 0,20 евро. А она вам очень пригодится, ведь средняя температура воздуха в этом регионе от 27 °C.
Еще один турецкий пляж — Яхси в Бодруме — на 8 месте в списке. Хотя остров славится своими пятизвездочными курортами и гламурными яхтами, он имеет и доступные варианты. За порцию мороженого на пляже Яхси вы заплатите 0,50 евро, за воду — 0,28 евро, а за пиво — 1,86 в среднем.
Бюджетные пляжи Европы: где понежиться на солнышке за разумные деньги (инфографика)
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По материалам:
Телеканал новин 24
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