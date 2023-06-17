78% украинцев планируют отпуск – опрос — Finance.ua

78% украинцев планируют отпуск – опрос Сегодня 15:15 — Личные финансы

78% украинцев планируют отпуск – опрос

Украинцы уже почти 1,5 года живут в состоянии постоянного стресса, физического и эмоционального напряжения из-за полномасштабного вторжения.

В таких условиях отдых и восстановление становятся чрезвычайно важными для обеспечения здоровья и благополучия. Однако некоторые люди не спешат брать отпуска, потому что считают отдых во время войны неуместным.

Об этом говорится в опросе Work.ua.

Уместно ли идти в отпуск во время войны?

Всего 22% респондентов ответили, что сейчас идти в летний отпуск неуместно, а 78% поддерживают идею летнего отдыха.

Для сравнения — в июле 2022-го 52% опрошенных считали, что война — не время для радостей отдыха, а 48% выступали за летние отпуска даже в нелегкое для страны время.

Однако 75% опрошенных все же не планируют отдыхать. На то есть свои причины, среди них:

40% будут активно искать новую работу.

25% будут продолжать работать.

6% сейчас без работы.

2% в вынужденном неоплачиваемом отпуске.

2% защищают Украину / занимаются волонтерской деятельностью.

Отдыхать будут 25% украинцев: 16% респондентов будут путешествовать по Украине (безопасный регион, дача, турбаза) и 9% — по миру.

Если сравнить с прошлогодним исследованием, тогда 95% опрошенных ответили, что не собираются в отпуск, и только 5% респондентов планировали отдохнуть.

Такие результаты вселяют надежду, что украинцы будут больше заботиться о себе и давать себе отдохнуть. Ходить в отпуска, ставить, насколько это возможно, жизнь на паузу — чрезвычайно важно, чтобы иметь возможность восстанавливаться физически, эмоционально, морально. Не пренебрегайте возможностью отдохнуть, чтобы быть сильными и непоколебимыми в борьбе с врагом.

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