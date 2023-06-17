78% украинцев планируют отпуск – опрос — Finance.ua
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78% украинцев планируют отпуск – опрос

Личные финансы
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78% украинцев планируют отпуск – опрос
78% украинцев планируют отпуск – опрос
Украинцы уже почти 1,5 года живут в состоянии постоянного стресса, физического и эмоционального напряжения из-за полномасштабного вторжения.
В таких условиях отдых и восстановление становятся чрезвычайно важными для обеспечения здоровья и благополучия. Однако некоторые люди не спешат брать отпуска, потому что считают отдых во время войны неуместным.
Об этом говорится в опросе Work.ua.
Уместно ли идти в отпуск во время войны?
Всего 22% респондентов ответили, что сейчас идти в летний отпуск неуместно, а 78% поддерживают идею летнего отдыха.
78% украинцев планируют отпуск – опрос
Для сравнения — в июле 2022-го 52% опрошенных считали, что война — не время для радостей отдыха, а 48% выступали за летние отпуска даже в нелегкое для страны время.
Однако 75% опрошенных все же не планируют отдыхать. На то есть свои причины, среди них:
  • 40% будут активно искать новую работу.
  • 25% будут продолжать работать.
  • 6% сейчас без работы.
  • 2% в вынужденном неоплачиваемом отпуске.
  • 2% защищают Украину / занимаются волонтерской деятельностью.
Отдыхать будут 25% украинцев: 16% респондентов будут путешествовать по Украине (безопасный регион, дача, турбаза) и 9% — по миру.
78% украинцев планируют отпуск – опрос
Если сравнить с прошлогодним исследованием, тогда 95% опрошенных ответили, что не собираются в отпуск, и только 5% респондентов планировали отдохнуть.
Такие результаты вселяют надежду, что украинцы будут больше заботиться о себе и давать себе отдохнуть. Ходить в отпуска, ставить, насколько это возможно, жизнь на паузу — чрезвычайно важно, чтобы иметь возможность восстанавливаться физически, эмоционально, морально. Не пренебрегайте возможностью отдохнуть, чтобы быть сильными и непоколебимыми в борьбе с врагом.
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По материалам:
Finance.ua
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