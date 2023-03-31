Бюджет потерял 2 млн грн: на Житомирской таможне раскрыли схему с оформлением авто из Европы — Finance.ua

Бюджет потерял 2 млн грн: на Житомирской таможне раскрыли схему с оформлением авто из Европы
Сотрудники ГБР разоблачили очередную схему злоупотреблений на Житомирской таможне при оформлении транспортных средств, ввезенных из Европы.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
По оперативной информации, к преступной схеме были привлечены по меньшей мере 8 должностных лиц таможни, в том числе руководящего состава. Полный круг привлеченных лиц устанавливается.
Установлено, что уже после отмены Верховной Радой решения об освобождении от таможенных платежей авто должностные лица за отдельную плату продолжали оформлять ввезенные автомобили по нулевой ставке.
ГБР задокументировало противоправное оформление 17 транспортных средств. Только по выявленным фактам госбюджет недополучил налогов и сборов более чем на 2 млн грн. Продолжаются дальнейшие проверки выявления других эпизодов указанного преступления.
30 марта 2023 года работники ГБР провели обыски в 3 служебных помещениях таможни, а также в помещении фирмы, предоставлявшей услуги по обустройству зоны таможенного контроля. Были обнаружены и изъяты видеозаписи, мобильные телефоны и другие средства связи, документы, а также записи с «черной бухгалтерией».
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Предварительная квалификация правонарушения: злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
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