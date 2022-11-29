Бюджет-2023: какие основные показатели заложены, как изменились расходы (инфографика) — Finance.ua

Бюджет-2023: какие основные показатели заложены, как изменились расходы (инфографика) Вчера 21:05 — Казна и Политика

Несколько дней назад Президент Владимир Зеленский подписал госбюджет на 2023 год, финальная версия документа со всеми поправками, наконец, была опубликована. При составлении этой сметы правительство брало за основу сценарий, при котором война будет продолжаться весь следующий год. Учитывая возможный вариант развития событий, расходы на все были максимально урезаны, оставив в приоритете нацбезопасность, социальное обеспечение и восстановление страны. Но и при такой экономии дефицит бюджета составит около 20% ВВП — будут его компенсировать за счет международной финансовой помощи. «Слово и дело» в инфографиках отразило, как по сравнению с текущим годом изменятся расходы госбюджета.

Какие основные показатели заложены в госбюджет

В бюджете на 2023 год доходы предусмотрены в объеме 1 трлн 329,3 млрд гривен — на 14,4% меньше, чем в 2022 году. Расходы планируют снизить на 15%.

Предельный дефицит бюджета в 2023 году снизится на 13,4%.

В этом году еще до полномасштабной войны в бюджет закладывали 3,8% роста ВВП (в результате будет падение где-то на 30%). В следующем году правительство прогнозирует 3,2% роста ВВП.

Среднегодовой курс доллара в 2023 году ожидается на уровне 42,2 гривны — почти вдвое выше, чем закладывали на этот год. До конца следующего года доллар будет стоить 45,8 гривны, следует из госбюджета.

В отличие от этого года, когда минимальная зарплата выросла дважды, в 2023 году она останется в размере 6,7 тысячи гривен.

Бюджет-2023: как изменятся расходы по сравнению с текущим годом

В госбюджете на следующий год заложено, что расходы составят 2 трлн 580,7 млрд грн — это на 15% меньше, чем в текущем году, с учетом всех изменений.

За редкими исключениями расходы на все в бюджете урезаны. До 7,8 млрд грн возрастут расходы на Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности (+181,9%), до 8,5 млрд — на Секретариат Кабмина (+72,7%), до 6,8 млрд — на Министерство по делам ветеранов (+13,6%), до 299 млн — на омбудсмена (+23,2%), до 6,1 млрд — на Министерство иностранных дел (+4,5%), до 861,2 млн — на Комиссию по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (+8,5%), до 468,3 млрд — на Министерство финансов (+4%), до 5,6 млрд — на Национальную академию медицинских услуг (+5,1%), 1,9 млрд — на Нацакадемию аграрных наук (+7,5%), до 445,2 млрд — на Министерство социальной политики (+4,5%).

На 97,5% урезаны расходы на следующий год на Министерство энергетики. Более чем на 80% сократили расходы на Министерство цифровой трансформации и Минэкономики.

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На 78,7% по сравнению с нынешним годом меньше денег получит Минреинтеграция, на 67,1% меньше — Министерство развития общин и территорий, на 63,3% меньше — Мининфраструктуры. Более чем наполовину урезаны расходы на Минспорта.

По сравнению с госбюджетом этого года, с учетом всех военных изменений, в 2023 году предусмотрены меньшие расходы на правосудие и юстицию, а также правоохранительные органы.

Слово і Діло По материалам:

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