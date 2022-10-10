Шмыгаль — о проекте госбюджета: 45% денежных средств направляем на армию и безопасность страны Сегодня 15:13 — Казна и Политика

Шмыгаль — о проекте госбюджета: 45% денежных средств направляем на армию и безопасность страны

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, сколько денежных средств в проекте нового госбюджета заложено на армию и оборону страны.

Об этом он написал в Facebook , подводя итоги работы правительства за неделю.

«45% всех средств направляем на армию и безопасность страны. Еще почти 30% расходов на пенсии, социальные программы, образование и медицину. Сокращаем расходы на государственный аппарат благодаря пересмотру функций государства. В частности, на этой неделе правительство передало в Фонд госимущества более 800 компаний с активами на сумму 45 млрд грн. Цель такого решения — уменьшение доли государства в экономике и устранение министерств от управления компаниями», — отметил Шмыгаль.

По словам Премьер-министра, главной задачей в экономике остается сохранение макроэкономической и макрофинансовой стабильности, а также создание фундамента для скорейшего восстановления после завершения войны.

«Национальный банк — наш ключевой партнер в этой задаче. НБУ получил нового главу Андрея Пышного. Уверен, что наше плодотворное и конструктивное сотрудничество с НБУ продолжится и получит новые измерения», — подчеркнул Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что первый саммит Европейского политического сообщества показал, что у европейских лидеров нет «усталости» от войны, развязанной рф, все понимают важность победы Украины для будущего мира на континенте.

Говоря о международной политике, Шмыгаль напомнил, что в Чехии прошел первый саммит Европейского политического сообщества.

«Во время саммита говорили со многими европейскими лидерами о европейском будущем Украины, нашей победе и наказании россии, о пути в НАТО, общих вызовах в энергетике и восстановлении нашей страны. Никакой усталости от войны в Европе нет. Все понимают важность нашей победы для будущего мира на континенте», — отметил Шмыгаль.

МВФ также выделил второй транш Украины на 1,3 млрд долл. В правительстве ожидается, что в ближайшее время начнется сотрудничество с фондом над новой многомиллиардной программой на следующий год.

«ОЭСР признала Украину потенциальным членом. Организация в свое время помогла построить успешную послевоенную Европу. Будем совместно строить и успешную послевоенную Украину», — подчеркнул Шмыгаль.

Еще одним событием на прошлой неделе стало принятие ЕС восьмого пакета санкций против россии.

«Каждые новые санкции — это мощный удар по экономике агрессора, который приближает нашу победу. В последнем пакете будет запрет на импорт многих товаров российской промышленности и запрет на предоставление сложных технологических услуг, в частности в сфере архитектуры, ИТ, юриспруденции и инженерии», — подчеркнул Шмыгаль.

Относительно внутренней политики Премьер-министр отметил, что Украину ждет самый сложный отопительный сезон.

«Откровенно говорим, что Украину ожидает самая тяжелая зима в нашей истории. Поэтому готовимся ко всем возможным вариантам развития событий. Сейчас готовность к отопительному сезону составляет 90%. Более 4 млрд грн выделили регионам на восстановление. Еще сотни миллионов гривен на закупки генераторов, миниэлектростанций, резервного оборудования. Будем бесплатно предоставлять людям дрова в громадах, расположенных в прифронтовых регионах», — подчеркнул Шмыгаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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