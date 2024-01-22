Бундестаг упростил получение немецкого гражданства — теперь не нужно отказываться от родного — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Бундестаг упростил получение немецкого гражданства — теперь не нужно отказываться от родного

Мир
52
Бундестаг упростил получение немецкого гражданства — теперь не нужно отказываться от родного
Бундестаг упростил получение немецкого гражданства — теперь не нужно отказываться от родного
В Германии Бундестаг принял закон, упрощающий процедуру получения гражданства ФРГ.
За проголосовали 382 депутата, против — 234, воздержались — 23, передает Deutsche Welle.
Читайте также
Закон должен ускорить натурализацию иностранцев в Германии — нужно только прожить в стране пять лет вместо нынешних восьми, а при наличии особых успехов в интеграции будет достаточно трех лет. Речь идет о владении немецким языком, участии в волонтерской деятельности, наличии профессиональных успехов и квалификации.
Кроме того, иностранцам, принявшим гражданство Германии, разрешат хранить прежний паспорт. А рожденные в ФРГ дети иностранцев будут автоматически получать немецкое гражданство, если один из родителей проживает в Германии более пяти лет. Сейчас это происходит только при условии, что один из родителей проживает в Германии более восьми лет. После достижения совершеннолетия им не придется, как ныне, выбирать между германским гражданством и гражданством, унаследованным от родителей.
Читайте также
Так Германия стремится стать привлекательной для квалифицированных специалистов.
В то же время, процедура получения гражданства предусматривает и ограничение для определенных категорий людей.
Будут отказывать в немецком паспорте тем, кто совершает «антисемитские, расистские или другие действия по мотивам, которые ущемляют человеческое достоинство». Еще одним препятствием на пути к гражданству ФРГ станет поведение, демонстрирующее непризнание равноправия мужчин и женщин, а также многоженство.

Для беженцев в Германии: выплаты, сроки, условия 🔍

По материалам:
theБабель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.