Бундестаг упростил получение немецкого гражданства — теперь не нужно отказываться от родного Сегодня 08:30 — Мир

Бундестаг упростил получение немецкого гражданства — теперь не нужно отказываться от родного

В Германии Бундестаг принял закон, упрощающий процедуру получения гражданства ФРГ.

За проголосовали 382 депутата, против — 234, воздержались — 23, передает Deutsche Welle.

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Закон должен ускорить натурализацию иностранцев в Германии — нужно только прожить в стране пять лет вместо нынешних восьми, а при наличии особых успехов в интеграции будет достаточно трех лет. Речь идет о владении немецким языком, участии в волонтерской деятельности, наличии профессиональных успехов и квалификации.

Кроме того, иностранцам, принявшим гражданство Германии, разрешат хранить прежний паспорт. А рожденные в ФРГ дети иностранцев будут автоматически получать немецкое гражданство, если один из родителей проживает в Германии более пяти лет. Сейчас это происходит только при условии, что один из родителей проживает в Германии более восьми лет. После достижения совершеннолетия им не придется, как ныне, выбирать между германским гражданством и гражданством, унаследованным от родителей.

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Так Германия стремится стать привлекательной для квалифицированных специалистов.

В то же время, процедура получения гражданства предусматривает и ограничение для определенных категорий людей.

Будут отказывать в немецком паспорте тем, кто совершает «антисемитские, расистские или другие действия по мотивам, которые ущемляют человеческое достоинство». Еще одним препятствием на пути к гражданству ФРГ станет поведение, демонстрирующее непризнание равноправия мужчин и женщин, а также многоженство.

theБабель По материалам:

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