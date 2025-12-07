Buick выпустил электрифицированное семейное авто с запасом хода более 1300 км (фото) 07.12.2025, 00:33 — Технологии&Авто

Buick выпустил электрифицированное семейное авто с запасом хода более 1300 км (фото), Фото: General Motors

В Китае представили новый Buick Electra Encasa. Недорогой минивэн предложат в электрифицированных версиях с запасом хода до 1320 км. Авто вышло на рынок в Китае по цене примерно от $30 000.

Об авто рассказали на сайте CarNewsChina.

Модель расширит линейку Buick Electra, которая включает электрокары и плагин-гибриды, выпускаемые на совместном предприятии концернов General Motors и SAIC в Китае.

Фото: CarNewsChina

Новый Buick Electra Encasa отличается обтекаемым дизайном с выраженным «носом», двухуровневыми фарами и выдвижными дверными ручками.

Размеры Buick Electra Encasa 2026:

длина — 5260 мм;

ширина — 2023 мм;

высота — 1835 мм;

колесная база — 3160 мм.

Фото: CarNewsChina

В салоне на всю ширину передней панели растянули большой трехсекционный экран, также есть проекция на лобовое стекло. Отдельный 21-дюймовый монитор и два тачскрина установили для задних пассажиров.

Семиместный минивэн Buick Electra Encasa имеет пневмоподвеску, систему полуавтономного движения, электроприводы кресел первых двух рядов и сдвижных дверей (с управлением жестами).

Фото: CarNewsChina

Новый Buick Electra Encasa дебютировал в плагин-гибридном исполнении с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой на 180 л. с. и электромотором, мощность которого пока не раскрывается. Разгон до 100 км/ч занимает 5,8 с, а максимальная скорость ограничена на 180 км/ч.

Минивэн способен проехать 224 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1320 км.

Фото: autohome.com.cn

Позже появится электромобиль Buick Electra Encasa, который будет предложен в 272-сильной заднеприводной и 449-сильной полноприводной версиях. Его запас хода составит от 601 до 632 км.

