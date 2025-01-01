Будут ли переселенцы получать денежное пособие в 2025 году — Finance.ua

Будут ли переселенцы получать денежное пособие в 2025 году Сегодня 06:37 — Личные финансы

Будут ли переселенцы получать денежное пособие в 2025 году

Переселенцам продлили денежное пособие еще на 6 месяцев. То есть выплаты для ВПЛ будут поступать до августа 2025 года.

Об этом рассказал председатель Специальной комиссии Верховной Рады по защите прав внутренне перемещенных лиц Павел Фролов, передает 24 Канал.

По его словам, только 1,2 миллиона ВПЛ сейчас получают выплаты.

Читайте также Когда стартует новая программа субсидий на аренду жилья для ВПЛ

«Это очень важное решение, которое будет способствовать адаптации переселенцев в новых громадах, ведь люди, попавшие в сложные жизненные обстоятельства, нуждаются в социальной поддержке государства», — прокомментировал Фролов.

В следующем году выплаты переселенцев будут оставаться без изменений:

3 тысячи гривен предоставляется несовершеннолетним (моложе 18 лет) и лицам с инвалидностью;

2 тысячи гривен — другим категориям лиц.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.