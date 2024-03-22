Будут ли отключение электроэнергии в Киеве после утренней атаки — Finance.ua

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Будут ли отключение электроэнергии в Киеве после утренней атаки

Энергетика
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Будут ли отключение электроэнергии в Киеве после утренней атаки
Будут ли отключение электроэнергии в Киеве после утренней атаки
По словам заместителя главы городской администрации Николая Поворозника, город будет с электричеством, водой и теплом. Есть информация, которую он озвучить не может, но это не касается отключений.
Несмотря на масштабные обстрелы энергосистемы 22 марта в украинской столице не будет отключений электроэнергии. Об этом в эфире «Киев24» заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
«Пока такой угрозы нет. Я убежден, что город будет с электричеством, водой и теплом. Есть информация, которую я не могу озвучить, но она не касается отключений», — отметил он.
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По словам Поворозника, столица даже делится накопленной энергией.
«Не вижу я угроз, утром провели консультации. Мы, напротив, даже еще отдаем электроэнергию из города», — уточнил он.
Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что даже прошлой зимой атаки на энергосистему Украины не были столь масштабными, как ночью 22 марта.
Сообщается, что поражены десятки магистральных объектов сети, а общий масштаб обстрела беспрецедентен. Во многих регионах ограничили электроснабжение.
В самом тяжелом положении находится Харьков, где оккупанты попытались уничтожить все основные энергетические объекты, питающие город.
По данным Харьковской ОВА, в городе без электроэнергии оказались около 700 тысяч потребителей.
По материалам:
Фокус
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