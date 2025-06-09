Будут ли отключать мобильную связь во время российских ударов — Finance.ua

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Будут ли отключать мобильную связь во время российских ударов

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Будут ли отключать мобильную связь во время российских ударов
Будут ли отключать мобильную связь во время российских ударов
Информация о том, что в Украине будет отключена мобильная связь во время воздушной тревоги, не соответствует действительности.
Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по цифровой трансформации, народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Федиенко.
Таким образом он прокомментировал сообщения, которые распространялись в соцсетях и некоторых СМИ в последние дни о том, что с 9 июня во время российских атак якобы будут отключать мобильную связь.

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Утверждалось, что украинские программисты и мобильные операторы запустили систему «Тризуб», чтобы украинцы из-за этого не остались без информации во время воздушных тревог.
«Хочу еще раз проинформировать, что ни с понедельника, ни со вторника, ни через неделю, ни через две недели мобильную связь выключать не будут», — сказал он.
Федиенко призвал граждан не вестись на «рекламные трюки некоторых СМИ и мошенников».
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Отмечается, что в россии перед 9 мая начали глушить мобильную связь и интернет, якобы с целью безопасности. В Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщалось, что это становится нормальной практикой во многих российских регионах.
В ЦПИ объяснили, что выключение связи является одним из элементов «закручивания гаек» для максимального ограничения доступа россиян к нежелательным кремлю источникам информации.
По материалам:
РБК-Україна
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