«Будет еще хуже»: количество наймов в ноябре достигло 20-месячного минимума — Finance.ua

«Будет еще хуже»: количество наймов в ноябре достигло 20-месячного минимума Сегодня 14:48 — Личные финансы

«Будет еще хуже»: количество наймов в ноябре достигло 20-месячного минимума

Количество наймов в ноябре достигло отметки в 800 — это самый низкий показатель за более чем полтора года. Меньше, чем сейчас, было в марте 2022 года.

Об этом сообщил сервис по анонимному поиску работы Djinni.

График: Djinni

«В декабре наверняка будет хуже. А с января — лучше (но это не точно)», — сообщил Djinni.

Ранее Djinni назвал топ-категории ноября. Ими стали SQL, Data Engineer и Lead Generation. Во всех трех категориях относительно мало кандидатов. К примеру, только 14 кандидатов в категории SQL за 20 дней ноября отправляли отклики на вакансии и 45 получали предложения от рекрутеров.

Для всех трех категорий-лидеров количество кандидатов, получавших предложения, примерно вдвое больше, чем тех, кто откликался сам.

Также, по данным Djinni, категория Sales оттеснила JavaScript на третье место по количеству новых вакансий. Не в последнюю очередь снижение рейтинга JavaScript связано с новыми категориями React Native и FullStack, которые рекрутеры иногда выбирают вместо JS.

График: Djinni

На графике также бросается в глаза постепенная утрата позиций QA. Еще в 2021 году эти вакансии были на третьем месте, сейчас — на 14-м.

«Похожего объяснения для плавного падения вакансий для Manual QA у нас нет», — говорится в сообщении.

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