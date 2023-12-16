«Будет еще хуже»: количество наймов в ноябре достигло 20-месячного минимума — Finance.ua
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«Будет еще хуже»: количество наймов в ноябре достигло 20-месячного минимума

Личные финансы
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«Будет еще хуже»: количество наймов в ноябре достигло 20-месячного минимума
«Будет еще хуже»: количество наймов в ноябре достигло 20-месячного минимума
Количество наймов в ноябре достигло отметки в 800 — это самый низкий показатель за более чем полтора года. Меньше, чем сейчас, было в марте 2022 года.
Об этом сообщил сервис по анонимному поиску работы Djinni.
График: Djinni
График: Djinni
«В декабре наверняка будет хуже. А с января — лучше (но это не точно)», — сообщил Djinni.
Ранее Djinni назвал топ-категории ноября. Ими стали SQL, Data Engineer и Lead Generation. Во всех трех категориях относительно мало кандидатов. К примеру, только 14 кандидатов в категории SQL за 20 дней ноября отправляли отклики на вакансии и 45 получали предложения от рекрутеров.
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Для всех трех категорий-лидеров количество кандидатов, получавших предложения, примерно вдвое больше, чем тех, кто откликался сам.
Также, по данным Djinni, категория Sales оттеснила JavaScript на третье место по количеству новых вакансий. Не в последнюю очередь снижение рейтинга JavaScript связано с новыми категориями React Native и FullStack, которые рекрутеры иногда выбирают вместо JS.
График: Djinni
График: Djinni
На графике также бросается в глаза постепенная утрата позиций QA. Еще в 2021 году эти вакансии были на третьем месте, сейчас — на 14-м.
«Похожего объяснения для плавного падения вакансий для Manual QA у нас нет», — говорится в сообщении.
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По материалам:
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