Брюссель ввел пошлину на китайское стекловолокно — Finance.ua

Брюссель ввел пошлину на китайское стекловолокно Сегодня 22:02 — Мир

Евросоюз ввел импортную пошлину до 56,1% на китайское стекловолокно, сделав очередной ход в торговой войне с КНР.

«В результате детального расследования временные антидемпинговые пошлины должны быть установлены на уровне от 26,3% для компании Henan Guangyan и до 56,1% для всех других производителей в Китае», — говорится в постановлении Совета Европы.

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К решению прилагаются результаты антидемпингового расследования Еврокомиссии на 40 страниц с разоблачениями Китая в «незаконном субсидировании» производства стекловолокна, поставляемого в ЕС по «заниженной» цене.

Стекловолокно из Китая применяется при производстве автомобилей, аккумуляторов электромобилей, автобусов, поездов, лопастей ветряных мельниц, самолетов в изоляции зданий. Новые пошлины стали очередным раундом торговой войны Китая и ЕС.

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Напомним, представители ЕС 4 октября проголосовали за введение тарифов в размере до 45% на электромобили из Китая, что в случае вступления в силу может усилить торговую напряженность в отношениях с Пекином. 10 стран-членов проголосовали за эти изменения, Германия и четыре других государства были против, а 12 воздержались. Это решение прокладывает путь к окончательному введению пошлин.

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