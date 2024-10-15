Брюссель ввел пошлину на китайское стекловолокно — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Брюссель ввел пошлину на китайское стекловолокно

Мир
31
Евросоюз ввел импортную пошлину до 56,1% на китайское стекловолокно, сделав очередной ход в торговой войне с КНР.
«В результате детального расследования временные антидемпинговые пошлины должны быть установлены на уровне от 26,3% для компании Henan Guangyan и до 56,1% для всех других производителей в Китае», — говорится в постановлении Совета Европы.
Читайте также
К решению прилагаются результаты антидемпингового расследования Еврокомиссии на 40 страниц с разоблачениями Китая в «незаконном субсидировании» производства стекловолокна, поставляемого в ЕС по «заниженной» цене.
Стекловолокно из Китая применяется при производстве автомобилей, аккумуляторов электромобилей, автобусов, поездов, лопастей ветряных мельниц, самолетов в изоляции зданий. Новые пошлины стали очередным раундом торговой войны Китая и ЕС.
Читайте также
Напомним, представители ЕС 4 октября проголосовали за введение тарифов в размере до 45% на электромобили из Китая, что в случае вступления в силу может усилить торговую напряженность в отношениях с Пекином. 10 стран-членов проголосовали за эти изменения, Германия и четыре других государства были против, а 12 воздержались. Это решение прокладывает путь к окончательному введению пошлин.
По материалам:
Главком
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.