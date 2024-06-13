Турция ввела специальную импортную пошлину на китайские авто — Finance.ua

Турция ввела специальную импортную пошлину на китайские авто
Турция объявила о введении 40-процентной пошлины на импорт китайских автомобилей. Этот шаг следует за аналогичными пошлинами, примененными США, которые недавно объявили, что повысят импортные пошлины на китайские электромобили с 25 до 100 процентов.
Министерство торговли Турции заявило, что этот шаг был предпринят, чтобы помочь защитить платежный баланс страны, а также для защиты местной промышленности. В прошлом году дефицит торгового баланса страны составил 45,2 млрд долларов.
Новый тариф нацеливается даже на самые дешевые автомобили, которые может предложить Китай, минимальный тариф пошлины составляет 7000 долларов за автомобиль. Если, например, стоимость рассчитанной 40-процентной пошлины составляет менее 7000 долларов, все равно будет применена минимальная пошлина в 7000 долларов.
С 2023 года уже действуют дополнительные тарифы для электромобилей, предназначенные для поддержания выпуска собственного электромобиля марки TOGG. Проект электромобиля в Турции был ключевым обещанием президента Реджепа Тайипа Эрдогана перед всеобщими выборами 2023 года. Теперь под специальную пошлину подпадают гибриды и классические авто с ДВС. Пошлины начнут применяться с 7 июля.
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