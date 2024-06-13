Турция ввела специальную импортную пошлину на китайские авто — Finance.ua

Турция ввела специальную импортную пошлину на китайские авто Сегодня 06:51 — Технологии&Авто

Турция ввела специальную импортную пошлину на китайские авто

Турция объявила о введении 40-процентной пошлины на импорт китайских автомобилей. Этот шаг следует за аналогичными пошлинами, примененными США, которые недавно объявили, что повысят импортные пошлины на китайские электромобили с 25 до 100 процентов.

Министерство торговли Турции заявило, что этот шаг был предпринят, чтобы помочь защитить платежный баланс страны, а также для защиты местной промышленности. В прошлом году дефицит торгового баланса страны составил 45,2 млрд долларов.

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Новый тариф нацеливается даже на самые дешевые автомобили, которые может предложить Китай, минимальный тариф пошлины составляет 7000 долларов за автомобиль. Если, например, стоимость рассчитанной 40-процентной пошлины составляет менее 7000 долларов, все равно будет применена минимальная пошлина в 7000 долларов.

С 2023 года уже действуют дополнительные тарифы для электромобилей, предназначенные для поддержания выпуска собственного электромобиля марки TOGG. Проект электромобиля в Турции был ключевым обещанием президента Реджепа Тайипа Эрдогана перед всеобщими выборами 2023 года. Теперь под специальную пошлину подпадают гибриды и классические авто с ДВС. Пошлины начнут применяться с 7 июля.

Autogeek По материалам:

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