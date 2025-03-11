Бронирование в «Дії» будет временно недоступно — Минцифры — Finance.ua
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Бронирование в «Дії» будет временно недоступно — Минцифры

Казна и Политика
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Бронирование в «Дії» будет временно недоступно — Минцифры
Бронирование в «Дії» будет временно недоступно — Минцифры
Во вторник, 11 марта, с 9:00 до 18:00 на портале «Дія» временно не будет работать сервис бронирования. Пользователи могут воспользоваться услугой заблаговременно или после завершения технических работ.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Сказано, что команда «Дії» проводит модернизацию сервиса для улучшения взаимодействия с Единым перечнем органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций, принимающих решение о критических предприятиях.
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Чтобы избежать неудобств, пользователям рекомендуют воспользоваться сервисом до 9:00 11 марта или после 18:00 этого же дня.
Напомним, заявление на бронирование работников можно подать только через портал «Дія». Подать заявку можно, следуя такому алгоритму:
  1. Авторизоваться на портале «Дія».
  2. Выбрать услугу «Бронирование работников» и нажать «Подать заявление».
  3. Внести необходимые сведения о работниках.
  4. Подтвердить уровень их заработной платы.
  5. Проверить и подписать заявление, сделать это должен руководитель предприятия или учреждения или уполномоченный подписант.
  6. Ожидать уведомления о рассмотрении заявки.
Подтвержденное бронирование отображается в приложении «Резерв+». Если оно было предоставлено после обновления статуса критически важного предприятия, оно будет действовать до одного года.
По материалам:
Finance.ua
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