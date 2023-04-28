Бронирование сотрудников от мобилизации: Минцифры определило критерии для телеком-компаний — Finance.ua
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Бронирование сотрудников от мобилизации: Минцифры определило критерии для телеком-компаний

Казна и Политика
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Бронирование сотрудников от мобилизации: Минцифры определило критерии для телеком-компаний
Бронирование сотрудников от мобилизации: Минцифры определило критерии для телеком-компаний
Министерство цифровой трансформации утвердило критерии, позволяющие интернет-провайдерам получить статус важных для отрасли.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
«Работаем, чтобы телеком-компании имели достаточно ценных специалистов, а украинцы были на связи и онлайн, несмотря на войну. Для этого определили критерии, которые позволят интернет-провайдерам и их подрядчикам получить статус важных для отрасли. Ведь это одно из условий, чтобы забронировать больше специалистов, которые 24/7 восстанавливают и прокладывают новые сети, чинят их после обстрелов и держат украинский телеком-фронт», — говорится в сообщении.
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Чтобы Минцифра определила предприятие важным для отрасли, оно должно соответствовать одному из этих критериев:
  • восстанавливает разрушенные интернет-сети, обслуживает их и обеспечивает устойчивость по меньшей мере в двух областях;
  • поставляет оборудование/программные продукты для развития и поддержки интернет-сетей;
  • обеспечивает работу центров обработки данных и точек обмена трафиком;
  • производит радиооборудование/технические средства э-коммуникаций по КВЭДам: 26.11, 26.30, 27.31, 27.32.
Забронировать работников телекомкомпании смогут в Администрации Госспецсвязи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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