Бронирование сотрудников от мобилизации: Минцифры определило критерии для телеком-компаний — Finance.ua

Бронирование сотрудников от мобилизации: Минцифры определило критерии для телеком-компаний Сегодня 16:32 — Казна и Политика

Бронирование сотрудников от мобилизации: Минцифры определило критерии для телеком-компаний

Министерство цифровой трансформации утвердило критерии, позволяющие интернет-провайдерам получить статус важных для отрасли.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

«Работаем, чтобы телеком-компании имели достаточно ценных специалистов, а украинцы были на связи и онлайн, несмотря на войну. Для этого определили критерии, которые позволят интернет-провайдерам и их подрядчикам получить статус важных для отрасли. Ведь это одно из условий, чтобы забронировать больше специалистов, которые 24/7 восстанавливают и прокладывают новые сети, чинят их после обстрелов и держат украинский телеком-фронт», — говорится в сообщении.

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Чтобы Минцифра определила предприятие важным для отрасли, оно должно соответствовать одному из этих критериев:

восстанавливает разрушенные интернет-сети, обслуживает их и обеспечивает устойчивость по меньшей мере в двух областях;

поставляет оборудование/программные продукты для развития и поддержки интернет-сетей;

обеспечивает работу центров обработки данных и точек обмена трафиком;

производит радиооборудование/технические средства э-коммуникаций по КВЭДам: 26.11, 26.30, 27.31, 27.32.

Забронировать работников телекомкомпании смогут в Администрации Госспецсвязи.

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