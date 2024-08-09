British Airways на год прекращает полеты в Пекин — Finance.ua

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British Airways на год прекращает полеты в Пекин

Мир
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British Airways на год прекращает полеты в Пекин
British Airways на год прекращает полеты в Пекин
Авиакомпания British Airways прекращает полеты в Пекин с 26 октября по ноябрь 2025 года.
Об этом со ссылкой на авиакомпанию, которая, однако, не уточняет причину такого решения, сообщает Reuters.
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В то же время в авиакомпании заявили, что продолжат ежедневные полеты в Шанхай и Гонконг. Откроют ли новый маршрут на замену пекинскому — British Airways не сообщили.
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Как отмечается, европейские и британские перевозчики не могут летать над российским воздушным пространством, а это значит, что перелет в Азию теперь занимает больше времени, чем раньше. Это делает его более дорогим и менее привлекательным для клиентов, указывает Reuters.
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British Airways возобновила рейсы в Пекин лишь чуть больше года назад после паузы, вызванной пандемией COVID-19. Трафик из Китая в Европу восстанавливается медленно после снятия ограничений, вызванных пандемией, и на многих рейсах на этом маршруте сейчас доминируют китайские перевозчики. Так, авиаперевозчик Lufthansa заявил, что конкуренция со стороны китайских перевозчиков, которым позволено летать над российским воздушным пространством, сократила их прибыль.
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По материалам:
Укрінформ
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