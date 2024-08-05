Венгерский регулятор оштрафовал лоукостера WizzAir на 770 тысяч евро — Finance.ua

Венгерский регулятор оштрафовал лоукостера WizzAir на 770 тысяч евро Сегодня 23:18 — Фондовый рынок

Венгерский регулятор оштрафовал лоукостера WizzAir на 770 тысяч евро

Венгерский регулятор установил нарушения со стороны авиакомпании-лоукостера WizzAir и выписал ей штраф в размере 770 тысяч евро за недобросовестную практику в отношении клиентов.

Об этом сообщили венгерские СМИ, цитируя агентство MTI.

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Антимонопольный регулятор GVN установил, что Wizz Air ненадлежаще описывала детали своего сервиса автоматической регистрации (check-in) и направляла клиентов в более дорогие пакеты услуг, не указывая, что некоторые из дополнительных услуг можно приобрести отдельно.

Компания в ответ назвала заключение регулятора необоснованным и таким, что «не служит интересам пассажиров», и что была готова взять на себя обязательство скорректировать процедуру покупки билетов.

Європейська правда По материалам:

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