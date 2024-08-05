Венгерский регулятор оштрафовал лоукостера WizzAir на 770 тысяч евро — Finance.ua
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Венгерский регулятор оштрафовал лоукостера WizzAir на 770 тысяч евро

Фондовый рынок
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Венгерский регулятор оштрафовал лоукостера WizzAir на 770 тысяч евро
Венгерский регулятор оштрафовал лоукостера WizzAir на 770 тысяч евро
Венгерский регулятор установил нарушения со стороны авиакомпании-лоукостера WizzAir и выписал ей штраф в размере 770 тысяч евро за недобросовестную практику в отношении клиентов.
Об этом сообщили венгерские СМИ, цитируя агентство MTI.
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Антимонопольный регулятор GVN установил, что Wizz Air ненадлежаще описывала детали своего сервиса автоматической регистрации (check-in) и направляла клиентов в более дорогие пакеты услуг, не указывая, что некоторые из дополнительных услуг можно приобрести отдельно.
Компания в ответ назвала заключение регулятора необоснованным и таким, что «не служит интересам пассажиров», и что была готова взять на себя обязательство скорректировать процедуру покупки билетов.
По материалам:
Європейська правда
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