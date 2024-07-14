Британская компания «Dyson» планирует сократить более четверти своего персонала — Finance.ua

Британская компания «Dyson» планирует сократить более четверти своего персонала Сегодня 23:13 — Фондовый рынок

Британская компания «Dyson» планирует сократить более четверти своего персонала, Фото: freepik

Производитель пылесосов, фенов сократит более четверти рабочих мест в рамках глобальной программы сокращения издержек.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что изготовитель пылесосов и воздушных фильтров Dyson сокращает около 1 000 рабочих мест в Великобритании, уменьшая количество своих британских работников более чем на четверть.

Читайте также Массовые увольнения: в МВФ предупредили правительства стран об опасности ИИ

Сотрудникам сообщили о сокращении в рамках более широкой кампании по сокращению издержек и усилий по сокращению 15-тысячной рабочей силы компании по всему миру.

В компании Dyson работает 3500 сотрудников в Великобритании. Dyson сократит 1000 рабочих мест, поскольку четверть британской рабочей силы уходит на глобальное сокращение издержек.

Сообщается, что сокращение рабочих мест произошло в день, когда новый министр по бизнесу и торговле Джон Рейнольдс провел встречу со 170 лидерами бизнеса и торговых ассоциаций, чтобы изложить свои приоритеты и ответить на вопросы.

Читайте также Будут ли увольнять госслужащих без знания английского? Нардеп ответила

Крупнейшим рынком сбыта для Dyson является Азия, где компания конкурирует с местными конкурентами, часто выпускающими аналогичную продукцию вскоре после запуска ее собственных приборов.

«Dyson работает на все более жестких и конкурентных мировых рынках, где темпы инноваций и изменений только ускоряются. Мы знаем, что нам всегда нужно быть предприимчивыми и ловкими», — прокомментировал генеральный директор Dyson Ханно Кирнер.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.