Британская компания «Dyson» планирует сократить более четверти своего персонала — Finance.ua

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Британская компания «Dyson» планирует сократить более четверти своего персонала

Фондовый рынок
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Британская компания «Dyson» планирует сократить более четверти своего персонала
Британская компания «Dyson» планирует сократить более четверти своего персонала, Фото: freepik
Производитель пылесосов, фенов сократит более четверти рабочих мест в рамках глобальной программы сокращения издержек.
Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что изготовитель пылесосов и воздушных фильтров Dyson сокращает около 1 000 рабочих мест в Великобритании, уменьшая количество своих британских работников более чем на четверть.
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Сотрудникам сообщили о сокращении в рамках более широкой кампании по сокращению издержек и усилий по сокращению 15-тысячной рабочей силы компании по всему миру.
В компании Dyson работает 3500 сотрудников в Великобритании. Dyson сократит 1000 рабочих мест, поскольку четверть британской рабочей силы уходит на глобальное сокращение издержек.
Сообщается, что сокращение рабочих мест произошло в день, когда новый министр по бизнесу и торговле Джон Рейнольдс провел встречу со 170 лидерами бизнеса и торговых ассоциаций, чтобы изложить свои приоритеты и ответить на вопросы.
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Крупнейшим рынком сбыта для Dyson является Азия, где компания конкурирует с местными конкурентами, часто выпускающими аналогичную продукцию вскоре после запуска ее собственных приборов.
«Dyson работает на все более жестких и конкурентных мировых рынках, где темпы инноваций и изменений только ускоряются. Мы знаем, что нам всегда нужно быть предприимчивыми и ловкими», — прокомментировал генеральный директор Dyson Ханно Кирнер.
По материалам:
Економічна Правда
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