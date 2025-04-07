Британия разработала двигатель для гиперзвуковой крылатой ракеты — Finance.ua

Британия разработала двигатель для гиперзвуковой крылатой ракеты
Великобритания в сотрудничестве с США успешно завершила масштабные испытания движущей установки для гиперзвуковой крылатой ракеты, которая сможет развивать скорость в несколько тысяч километров в час.
Об этом сообщается на сайте британского правительства.
«Британские ученые завершили масштабное испытание гиперзвукового двигателя, которое стало возможным благодаря тесному сотрудничеству между правительством Великобритании, промышленностью и правительством США. Эта движущая установка будет использоваться для передовой концепции крылатой ракеты», — говорится в сообщении.
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Всего в Исследовательском центре НАСА в Лэнгли (США) было проведено 233 успешных испытания на разных гиперзвуковых скоростях.
«Эти масштабные испытания были частью британской программы создания гиперзвукового оружия и проводились в течение шести недель с анализом данных в режиме реального времени для усовершенствования аспектов конструкции и повышения пропульсивных характеристик», — отмечается в сообщении.
Исследования проводились с целью создания демонстратора технологии гиперзвукового оружия до 2030 года в рамках программы Team Hypersonics Министерства обороны Великобритании.
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«Во время испытаний было исследовано несколько вариантов конструкции, что обеспечило готовность движущей установки к предстоящим обновлениям системы. Двигатель готов к использованию в новейшей концепции гиперзвуковой крылатой ракеты и успешно продемонстрировал свою производительность, что обеспечивает большую дальность полета, чем обычная ракета, и расширяет возможности Великобритании в области гиперзвукового вооружения», — отметили в британском Министерстве обороны.
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