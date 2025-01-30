Американские разработчики представили революционный искусственный интеллект, отслеживающий гиперзвуковые ракеты — Finance.ua
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Американские разработчики представили революционный искусственный интеллект, отслеживающий гиперзвуковые ракеты

Технологии&Авто
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Американские разработчики представили революционный искусственный интеллект, отслеживающий гиперзвуковые ракеты
Американские разработчики представили революционный искусственный интеллект, отслеживающий гиперзвуковые ракеты, www.armyrecognition.com
Система боевого управления Aegis ВМС США переходит на новый технологический уровень благодаря внедрению искусственного интеллекта. По словам руководства компании Lockheed Martin, разрабатывающей эту систему уже более 50 лет, интеграция ИИ позволит существенно повысить эффективность реагирования на современные угрозы.
Об этом сообщает милитарное медиа Army Recognition.
Интеграция искусственного интеллекта значительно ускоряет обработку массивов данных, что особенно важно при противодействии гиперзвуковым угрозам. Как отметил Джо ДеПьетро, ​​вице-президент Lockheed Martin по вопросам боевых и противоракетных систем, это позволяет командирам принимать решение за доли секунды в критических боевых ситуациях.
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Новые алгоритмы ИИ существенно улучшают возможности системы выявления и сопровождения целей. Они способны распознавать сложные шаблоны в радиолокационных данных, что делает Aegis более эффективной в противодействии современным угрозам, включая гиперзвуковые ракеты и средства радиоэлектронной борьбы.
Помимо боевого применения искусственный интеллект активно используется для прогнозирования технического обслуживания кораблей. Система заблаговременно выявляет потенциальные неисправности, что позволяет значительно сократить время простоя и затраты на обслуживание флота.
Компания Lockheed Martin также внедряет ИИ в свои инженерные процессы для более быстрого выявления и устранения проблем как в аппаратном, так и в программном обеспечении. Это позволяет постоянно совершенствовать систему Aegis в соответствии с новыми вызовами.
Важно отметить, что искусственный интеллект в системе Aegis не заменяет человека, а лишь усиливает его возможности принятия критически важных решений. Такая интеграция является стратегическим шагом ВМС США в подготовке будущих вызовов и угроз.
По материалам:
noworries
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