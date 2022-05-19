Британия наложила санкции на крупнейшие авиакомпании россии — Finance.ua
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Британия наложила санкции на крупнейшие авиакомпании россии

Сегодня 16:11Мир
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Британия наложила санкции на крупнейшие авиакомпании россииБритания наложила санкции на крупнейшие авиакомпании россии
Британия объявила о новых санкциях, направленных на авиационный сектор России, поэтому под блокировку активов попал «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и авиалинии «россия».
Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.
Теперь эти авиакомпании не смогут использовать свои «дорогие неиспользованные посадочные слоты в аэропортах Британии», а также не смогут их продать и заработать 50 млн фунтов, отметил министр транспорта Грант Шаппс.
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«Аэрофлот», крупнейшая авиакомпания россии, входит в 20 крупнейших авиакомпаний мира. Мажоритарным владельцем компании является государство россия, поэтому компания имеет стратегическое значение для правительства агрессора. «Аэрофлот» не только оказывает услуги российскому правительству, но и создает важный источник дохода Кремля.
Авиакомпания «россия», или «российские авиалинии», является одной из самых старых и крупных авиакомпаний россии и входит в состав государственного «Аэрофлота». Таким образом, авиакомпания «россия» ведет свою деятельность как аффилированная с правительством россии организация и участвует в получении выгоды или поддержке правительства россии.
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Уральские авиалинии, одна из крупнейших авиакомпаний россии, ранее входила в состав Аэрофлота. Она также получает выгоду от правительства россии и имеет для него стратегическое значение.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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