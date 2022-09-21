Британия готова предоставить финансовую поддержку Украине для закупки газа — Шмыгаль — Finance.ua
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Британия готова предоставить финансовую поддержку Украине для закупки газа — Шмыгаль

Казна и Политика
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Британия готова предоставить финансовую поддержку Украине для закупки газа — Шмыгаль
Британия готова предоставить финансовую поддержку Украине для закупки газа — Шмыгаль
Великобритания готова предоставить финансовую поддержку Украине для закупки газа и содействовать привлечению британского бизнеса к развитию украинской сферы газодобычи.
Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс.
"Рад встретить в Нью-Йорке премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Продолжаем развивать наше стратегическое партнерство: обсудили поставки оружия, подготовку к отопительному сезону и восстановление Украины.
В частности, Великобритания готова оказать финансовую поддержку Украине для закупки газа и содействовать привлечению британского бизнеса к развитию украинской сферы газодобычи", — написал Шмыгаль.
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Также, по его словам, договорились создать рабочую группу по подготовке к Конференции восстановления Украины, которая должна пройти в следующем году в Великобритании.
«Благодарим британских друзей за политическую поддержку и практическую помощь», — резюмировал он.
«Ценим готовность Великобритании предоставить нашему государству следующий транш 500 млн долларов через Всемирный банк на закупку газа. Мы заинтересованы также в привлечении британского бизнеса к развитию сферы газодобычи в Украине. Рассчитываем, что правительство Великобритании примет необходимые решения для страхования британского бизнеса в Украине военных рисков», — цитирует Шмыгаля Правительственный портал.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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