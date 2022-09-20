Великобритания предоставит Украине минимум £2,3 млрд помощи в 2023 году — FT Сегодня 12:20 — Казна и Политика

Великобритания предоставит Украине минимум £2,3 млрд помощи в 2023 году — FT

На этой неделе Лиз Трасс во время своей первой зарубежной поездки в качестве премьер-министра Великобритании сообщит мировым лидерам, что страна выделит в следующем году еще как минимум £2,3 млрд ($2,6 млрд) помощи Украине из-за вторжения россии.

Об этом пишет Financial Times

Трасс, встретившаяся со многими лидерами во время похорон королевы Елизаветы II в Лондоне в понедельник, прибудет в Нью-Йорк во вторник, 20 сентября, с обязательством поддерживать Украину в течение длительного времени.

Выступая перед поездкой, Трасс пообещала народу Украины, что «Великобритания и далее будет поддерживать вас на каждом этапе пути». Она повторит это сообщение в обращении в Генеральную Ассамблею ООН в среду.

Издание отмечает, что Трасс, являвшаяся министром иностранных дел в правительстве Бориса Джонсона, воспользуется своим выступлением в ООН, чтобы призвать Запад усилить поддержку Киева после недавних успехов Украины на поле боя против россии.

Во время поездки в Нью-Йорк она также проведет двусторонние переговоры с президентом США Джо Байденом.

Ранее Трасс заявляла, что россия должна покинуть всю Украину, в том числе и Крым.

Согласно материалу, Великобритания уже была вторым по величине военным донором Украины, выделив £2,3 млрд в 2022 году.

Страна обучила 27 000 военнослужащих ВСУ с 2015 года, предоставила сотни ракет, пять систем ПВО, 120 бронированных машин и другую технику.

Союзники Трасс заявляют, что на прошлой неделе была совершена крупнейшая коммерческая транспортировка боеприпасов со времен Второй мировой войны. Еще десятки тысяч артиллерийских снарядов, подаренных Великобританией, отправились на передовую в Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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