Бренды класса люкс прекращают поставки на Ближний Восток своих автомобилей

Ближний Восток, который годами был одним из главных рынков для суперкаров, фактически «выключается», и это уже заставляет бренды пересматривать свои планы.

Регион стал риском

Ближний Восток всегда был территорией крупных продаж для Ferrari, Bentley и Maserati. Именно здесь формировался спрос на самые дорогие и эксклюзивные автомобили.

Но сейчас ситуация резко изменилась. Война в регионе и угроза атак на инфраструктуру сделали логистику опасной, а рынок нестабильным. То, что еще вчера было «золотой жилой», сегодня превращается в проблему.

Ferrari нажимает на паузу первой

Ferrari одной из первых открыто подтвердила — поставки в регион фактически остановлены. Компания временно прекратила отгрузку автомобилей на Ближний Восток, оставив лишь единичные доставки авиацией.

Причина простая — риски. Логистика стала непредсказуемой, а морские маршруты — опасными. И даже для бренда с многолетней очередью заказов это уже серьезный сигнал.

Maserati и Bentley

Ferrari не осталась единственной. Maserati также остановила поставки, прямо назвав ситуацию с транспортировкой «критической».

Bentley, в свою очередь, не только притормозила поставки, но и зафиксировала падение спроса. Причина звучит максимально честно — клиенты сейчас думают не о новых авто, а о безопасности.

И это момент, который меняет все.

Логистика не работает

Одна из главных проблем — доставка. Из-за атак на суда и угрозы блокирования Ормузского пролива перевозка автомобилей по морю стала рискованной. Альтернатива — авиадоставка — в 3−4 раза дороже. Это резко меняет экономику даже для премиум-сегмента. И впервые за долгое время даже дорогие автомобили становятся «сложными» в доставке.

Ближний Восток — это один из ключевых рынков для премиальных брендов. И его «проседание» сразу ощущается в финансовых показателях. Даже акции Ferrari отреагировали падением после новостей об остановке поставок. А поставщики компонентов уже предупреждают о рисках для всего сегмента. Это уже не локальная проблема. Это глобальный сигнал.

