Бразилия заблокировала X — Finance.ua

Бразилия заблокировала X Сегодня 22:22 — Технологии&Авто

Бразилия заблокировала X

Бразильский суд официально запретил доступ к платформе X на территории страны. Это решение стало результатом месячного конфликта между Илоном Маском, владельцем X, и судьей Верховного суда Бразилии Александром де Мораэсом.

Об этом сообщает The Verge.

30 августа судья де Мораэс издал приказ об ограничении доступа к платформе, который вступил в силу через 24 часа после сообщения национального коммуникационного агентства. Конфликт начался еще в апреле, когда Маск решил реактивировать учетные записи, ранее заблокированные по приказу суда. Это привело к расследованию X со стороны судьи де Мораэса, который руководит усилиями страны против дезинформации.

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Ситуация обострилась, когда Маск закрыл офисы X в Бразилии после того, как судья де Мораэс якобы угрожал арестовать местного законного представителя компании за неисполнение судебных приказов. Судья предупредил, что если X не назначит нового законного представителя, платформа может быть заблокирована в стране.

Поскольку Маск проигнорировал предупреждение суда, платформа X была официально запрещена на территории Бразилии.

Speka По материалам:

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