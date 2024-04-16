Боррель заявил, что дешевле предоставить Украине ПВО, чем восстанавливать разрушенные электростанции — Finance.ua
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Боррель заявил, что дешевле предоставить Украине ПВО, чем восстанавливать разрушенные электростанции

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Боррель заявил, что дешевле предоставить Украине ПВО, чем восстанавливать разрушенные электростанции
Боррель заявил, что дешевле предоставить Украине ПВО, чем восстанавливать разрушенные электростанции
Лучше купить для помощи Украине американские системы ПВО Patriot. Это гораздо дешевле, чем восстанавливать разрушенные россиянами электростанции.
Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель Le Monde во вторник, 16 апреля.
Боррель заявил, что все могут сделать больше, чтобы выполнить европейские обязательства перед Украиной. Таким образом он ответил на вопрос, может ли Франция сделать больше, чем Германия.
«Моя роль заключается не в том, чтобы указывать пальцем на ту или иную страну, а в том, чтобы выработать общую позицию. Для меня важна общая цифра, но я прекрасно понимаю, что эта сумма состоит из очень разных понятий», — заявил он.
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Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что проблема не только во времени, но и в количестве.
«Через год может быть уже слишком поздно. Прежде чем говорить о восстановлении Украины, мы должны избежать ее разрушения. Дешевле купить системы Patriot, чем восстанавливать электростанцию, на которую нацелились россияне», — подчеркнул он.
Украина с самого начала полномасштабного вторжения россиян работает над усилением своего ПВО. Однако потребность в противовоздушной обороне стала снова первоочередной после возобновления российских ударов по объектам энергетики.
По материалам:
Novyny.live
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