Боррель оценил общую военную помощь стран ЕС Украине в 45 млрд евро — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Боррель оценил общую военную помощь стран ЕС Украине в 45 млрд евро

Казна и Политика
16
Боррель оценил общую военную помощь стран ЕС Украине в 45 млрд евро
Боррель оценил общую военную помощь стран ЕС Украине в 45 млрд евро
Евросоюз продолжает выполнять свои обязательства по оказанию поддержки Украине в военной сфере, помощь стран ЕС Киеву достигла 45 млрд евро.
Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Государства-члены выделили военную помощь на сумму около 45 млрд евро, чтобы поддержать Украину. Это немало. Может, меньше, чем США, но ненамного меньше», — сказал Боррель на пресс-конференции в Брюсселе во вторник после заседания Совета ЕС на уровне министров обороны.
Читайте также
Ранее Боррель в заявлении перед СМИ отчасти подводил итог собственной деятельности в своей должности, отметив, что это последний совет глав оборонных ведомств стран Евросоюза, на котором он председательствовал.
«Мы достигли нашей цели в 1 млн артиллерийских снарядов, уже поставленных Украине. Несколько дней назад мы выполнили эти поставки на 99%. Да, мы это сделали с задержкой, но тем не менее мы теперь говорим о миллионе боеприпасов, поставленных Украине, и мы продолжим наши усилия», — добавил глава дипломатии ЕС.
Читайте также
Кроме того Боррель напомнил о подготовке Евросоюзом 65 тыс. военнослужащих для Украины и отметил, что ЕС явно лидирует в сфере обучения украинских солдат.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.