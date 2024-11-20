Боррель оценил общую военную помощь стран ЕС Украине в 45 млрд евро — Finance.ua

Боррель оценил общую военную помощь стран ЕС Украине в 45 млрд евро Сегодня 10:15 — Казна и Политика

Боррель оценил общую военную помощь стран ЕС Украине в 45 млрд евро

Евросоюз продолжает выполнять свои обязательства по оказанию поддержки Украине в военной сфере, помощь стран ЕС Киеву достигла 45 млрд евро.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Государства-члены выделили военную помощь на сумму около 45 млрд евро, чтобы поддержать Украину. Это немало. Может, меньше, чем США, но ненамного меньше», — сказал Боррель на пресс-конференции в Брюсселе во вторник после заседания Совета ЕС на уровне министров обороны.

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Ранее Боррель в заявлении перед СМИ отчасти подводил итог собственной деятельности в своей должности, отметив, что это последний совет глав оборонных ведомств стран Евросоюза, на котором он председательствовал.

«Мы достигли нашей цели в 1 млн артиллерийских снарядов, уже поставленных Украине. Несколько дней назад мы выполнили эти поставки на 99%. Да, мы это сделали с задержкой, но тем не менее мы теперь говорим о миллионе боеприпасов, поставленных Украине, и мы продолжим наши усилия», — добавил глава дипломатии ЕС.

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Кроме того Боррель напомнил о подготовке Евросоюзом 65 тыс. военнослужащих для Украины и отметил, что ЕС явно лидирует в сфере обучения украинских солдат.

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