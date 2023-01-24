Боррель назвал общие объемы военной помощи Украине от Евросоюза — Finance.ua

Боррель назвал общие объемы военной помощи Украине от Евросоюза Сегодня 15:43 — Казна и Политика

Вице-президент Европейского парламента, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявляет, что военная поддержка Украины на оружие из бюджета Евросоюза выросла до 3,6 млрд евро.

Об этом он сообщил на брифинге по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов.

«Мы продолжим нашу поддержку Украины. Украина должна выиграть эту войну. И мы поддержим наилучшим образом», — отметил глава европейской дипломатии.

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По его словам, сегодня на заседании Совета ЕС при участии министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в режиме онлайн было подтверждено, что коллективные усилия ЕС в поддержку Украины будут продолжаться столько, сколько это потребуется.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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