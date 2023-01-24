ЕС одобрил военную помощь Украине на 500 миллионов евро - Боррель — Finance.ua
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ЕС одобрил военную помощь Украине на 500 миллионов евро - Боррель

Казна и Политика
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ЕС одобрил военную помощь Украине на 500 миллионов евро - Боррель
ЕС одобрил военную помощь Украине на 500 миллионов евро - Боррель
Совет министров иностранных дел стран Европейского Союза на встрече в Брюсселе одобрил новый транш военной помощи Украине в размере 500 миллионов евро от Европейского фонда мира.
Об этом 23 января по результатам встречи заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Мы достигли договоренности о предоставлении седьмого транша военной поддержки с дополнительными 500 миллионами долларов США и дополнительными мерами помощи на сумму 45 миллионов долларов США для Вооруженных сил Украины, которые тренируются нашей Европейской тренировочной миссией», — отметил он.

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Агентство Reuters также сообщило об одобрении пакета со ссылкой на несколько источников среди дипломатов, при этом собеседники отметили, что во время встречи ее участники также пытались склонить Германию способствовать передаче Украине танков Leopard 2.
«Многие считают, что стоящие на вооружении армий по всей Европе немецкие танки Leopard лучше всего подходят для Украины, но Берлин должен дать разрешение на их продажу, чего он еще не сделал», — отмечается в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
suspilne.media
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