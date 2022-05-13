Боррель анонсировал еще 500 млн евро на военную помощь Украине — Finance.ua

«Я объявлю, что мы как Европейский Союз предоставим новый транш, еще 500 млн евро, чтобы поддержать Украину в военном плане. Таким образом, эта поддержка достигнет 2 млрд евро в целом», — заявил он.
Боррель уточнил, что эти 500 миллионов будут потрачены на тяжелое вооружение.
Также, по словам главы европейской дипломатии, на встрече будет обсуждаться усиление санкционного давления на россию, увеличение ее международной изоляции, противодействие дезинформации о последствиях войны для цен на энергоносители и на еду в мире.