Боливия переходит на криптовалюту для оплаты импорта энергоносителей на фоне дефицита доллара — Finance.ua

Боливия переходит на криптовалюту для оплаты импорта энергоносителей на фоне дефицита доллара
Боливийская государственная энергетическая компания YPFB планирует использовать криптовалюту для расчетов за импорт энергоносителей из-за критической нехватки долларов и горючего в стране.
Об этом пишет Reuters.
Боливия столкнулась с резким сокращением валютных резервов из-за многолетнего падения экспорта природного газа. Следствием этого стал топливный кризис, вызвавший постоянные очереди на АЗС и периодические акции протеста.
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Представитель государственной компании YPFB заявил Reuters, что после правительственного одобрения цифровых активов для обеспечения поставок была внедрена система приобретения горючего за криптовалюту.
«Отныне такие транзакции в криптовалюте будут проводиться», — отметил представитель компании.
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Правительственный представитель отметил, что YPFB пока не применяла цифровую валюту для приобретения энергоресурсов, но намерена это внедрить.
В течение многих лет Боливия была чистым экспортером энергоресурсов благодаря своим значительным газовым месторождениям.
Однако страна все больше вынуждена полагаться на импорт, поскольку добыча газа уменьшается из-за отсутствия больших новых месторождений.
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