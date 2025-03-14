Боливия переходит на криптовалюту для оплаты импорта энергоносителей на фоне дефицита доллара — Finance.ua

Боливия переходит на криптовалюту для оплаты импорта энергоносителей на фоне дефицита доллара 14.03.2025, 01:43 — Криптовалюта

Боливийская государственная энергетическая компания YPFB планирует использовать криптовалюту для расчетов за импорт энергоносителей из-за критической нехватки долларов и горючего в стране.

Об этом пишет Reuters.

Боливия столкнулась с резким сокращением валютных резервов из-за многолетнего падения экспорта природного газа. Следствием этого стал топливный кризис, вызвавший постоянные очереди на АЗС и периодические акции протеста.

Представитель государственной компании YPFB заявил Reuters, что после правительственного одобрения цифровых активов для обеспечения поставок была внедрена система приобретения горючего за криптовалюту.

«Отныне такие транзакции в криптовалюте будут проводиться», — отметил представитель компании.

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Правительственный представитель отметил, что YPFB пока не применяла цифровую валюту для приобретения энергоресурсов, но намерена это внедрить.

В течение многих лет Боливия была чистым экспортером энергоресурсов благодаря своим значительным газовым месторождениям.

Однако страна все больше вынуждена полагаться на импорт, поскольку добыча газа уменьшается из-за отсутствия больших новых месторождений.

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