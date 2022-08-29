Болгария отказалась от переговоров с «Газпромом» о новых контрактах — Finance.ua

Болгария отказалась от переговоров с «Газпромом» о новых контрактах Сегодня 12:21 — Энергетика

Болгария отказалась от переговоров с «Газпромом» о новых контрактах

Болгария не будет вести переговоры с российским «Газпромом» о новых контрактах.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Болгарии со ссылкой на заявление временного вице-премьера Христо Алексиева, сделанное во время видеоконференции с генеральным директором энергетического директората Еврокомиссии (ЕК) Дитте Юль-Йоргенсен.

«Правительство Болгарии не намерено вести переговоры о новом краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном контракте с «Газпромом», — говорится в сообщении.

По мнению Алексиева, такие решения не должны приниматься временным правительством, которое сейчас руководит страной.

Он также сообщил представителям Еврокомиссии о действиях, предпринятых кризисным штабом правительства Болгарии для преодоления потенциального энергетического кризиса. В частности, речь идет о завершении строительства интерконнектора между Болгарией и Грецией и введении его в эксплуатацию до 1 октября, о финансовой поддержке болгарского оператора Булгаргаз, а также о поиске экономических механизмов для установления оптимальной цены на природный газ для предприятий и домохозяйств.

Болгария также подтвердила свой интерес к участию в механизмах совместных закупок энергоносителей, которые могут быть созданы в рамках Энергетической платформы ЕС.

Как сообщалось, 27 апреля российский монополист «Газпром» полностью приостановил поставки газа в болгарскую компанию «Булгаргаз» и польскую PGNiG в связи с неуплатой в рублях.

1 апреля президент россии путин указом обязал вести расчеты за газ только в рублях со странами, которые правительство россии признало «недружественными» за их позицию относительно полномасштабного российского вторжения в Украину.

Большинство правительств стран Евросоюза заявили об отказе оплачивать поставки российского газа в рублях. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен предостерегла, что переход на расчеты с россией в рублях будет означать нарушение санкций ЕС против россии, в том числе против ее банковского сектора, в связи с развязанной рф войной против Украины.

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Укрінформ По материалам:

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