Болгария отказалась от переговоров с «Газпромом» о новых контрактах — Finance.ua

Болгария отказалась от переговоров с «Газпромом» о новых контрактах
Болгария не будет вести переговоры с российским «Газпромом» о новых контрактах.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Болгарии со ссылкой на заявление временного вице-премьера Христо Алексиева, сделанное во время видеоконференции с генеральным директором энергетического директората Еврокомиссии (ЕК) Дитте Юль-Йоргенсен.
«Правительство Болгарии не намерено вести переговоры о новом краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном контракте с «Газпромом», — говорится в сообщении.
По мнению Алексиева, такие решения не должны приниматься временным правительством, которое сейчас руководит страной.
Он также сообщил представителям Еврокомиссии о действиях, предпринятых кризисным штабом правительства Болгарии для преодоления потенциального энергетического кризиса. В частности, речь идет о завершении строительства интерконнектора между Болгарией и Грецией и введении его в эксплуатацию до 1 октября, о финансовой поддержке болгарского оператора Булгаргаз, а также о поиске экономических механизмов для установления оптимальной цены на природный газ для предприятий и домохозяйств.
Болгария также подтвердила свой интерес к участию в механизмах совместных закупок энергоносителей, которые могут быть созданы в рамках Энергетической платформы ЕС.
Как сообщалось, 27 апреля российский монополист «Газпром» полностью приостановил поставки газа в болгарскую компанию «Булгаргаз» и польскую PGNiG в связи с неуплатой в рублях.
1 апреля президент россии путин указом обязал вести расчеты за газ только в рублях со странами, которые правительство россии признало «недружественными» за их позицию относительно полномасштабного российского вторжения в Украину.
Большинство правительств стран Евросоюза заявили об отказе оплачивать поставки российского газа в рублях. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен предостерегла, что переход на расчеты с россией в рублях будет означать нарушение санкций ЕС против россии, в том числе против ее банковского сектора, в связи с развязанной рф войной против Украины.
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