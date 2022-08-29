Германия планирует национализировать «дочку» «Газпрома» — Finance.ua
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Германия планирует национализировать «дочку» «Газпрома»

Фондовый рынок
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Германия планирует национализировать «дочку» «Газпрома»
Германия планирует национализировать «дочку» «Газпрома»
Правительство Германии тайно создало холдинговую компанию для проведения национализации бывшей «дочки» «Газпрома» — компании SEFE, Securing Energy for Europe, которая до 2022 года называлась Gazprom Germania GmbH.
Об этом сообщает Welt.
Сообщается, что холдинговая компания была создана для проведения национализации в краткие сроки. В партнерском соглашении компании отмечено, что она имеет целью обеспечение безопасности поставок в энергетическом секторе. Также объектом компании является приобретение, удержание и управление инвестициями компании.
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В настоящее время SEFE находится в доверительном управлении Федерального сетевого агентства Германии.
Министерство по экономике и защите климата Германии сообщило, что им было известно об учреждении такой компании.
«Мы знаем о существовании такой компании... Это было подготовлено в мае 2022 года исключительно для предотвращения каких-либо мер по реструктуризации», — заявила представитель министерства.

Справка Finance.ua:

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По материалам:
Економічна Правда
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