Германия планирует национализировать «дочку» «Газпрома» — Finance.ua

Германия планирует национализировать «дочку» «Газпрома» Сегодня 10:43 — Фондовый рынок

Германия планирует национализировать «дочку» «Газпрома»

Правительство Германии тайно создало холдинговую компанию для проведения национализации бывшей «дочки» «Газпрома» — компании SEFE, Securing Energy for Europe, которая до 2022 года называлась Gazprom Germania GmbH.

Об этом сообщает Welt.

Сообщается, что холдинговая компания была создана для проведения национализации в краткие сроки. В партнерском соглашении компании отмечено, что она имеет целью обеспечение безопасности поставок в энергетическом секторе. Также объектом компании является приобретение, удержание и управление инвестициями компании.

В настоящее время SEFE находится в доверительном управлении Федерального сетевого агентства Германии.

Министерство по экономике и защите климата Германии сообщило, что им было известно об учреждении такой компании.

«Мы знаем о существовании такой компании... Это было подготовлено в мае 2022 года исключительно для предотвращения каких-либо мер по реструктуризации», — заявила представитель министерства.

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Економічна Правда По материалам:

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