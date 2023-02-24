Болгария может перейти на евро с 2025 года — Finance.ua

Болгария может перейти на евро с 2025 года Сегодня 10:32 — Мир

Болгария может перейти на евро с 2025 года

Болгария может присоединиться к еврозоне с января 2025 года, если она будет отвечать всем критериям вступления.

Об этом заявил в четверг вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, сообщает Reuters.

На прошлой неделе Болгария отказалась от своих целей ввести евро в январе 2024 года, поскольку она не отвечает инфляционным критериям и не приняла некоторые законодательные изменения.

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«Дата — это когда будут выполнены все Маастрихтские критерии», — сказал Домбровскис.

«Возможно, 1 января 2025 года будет одной из возможных дат», — добавил он.

Болгария, самая бедная страна-член Европейского Союза, заявила, что может ввести эту валюту уже с середины 2024 года.

Домбровскис сказал, что страны обычно присоединяются с начала года, что также лучше с практической точки зрения.

По его словам, высокая инфляция, подпитывающаяся в основном из-за высоких цен на энергоносители, означает, что Софии следует отложить начальную целевую дату.

На фоне роста цен в Центральной и Восточной Европе гармонизированная с ЕС инфляция в Болгарии подскочила до 14,3% в годовом исчислении в конце 2022 года, что является восьмым самым высоким показателем в блоке.

Домбровскис заявил, что страна, в которой в апреле состоятся пятые выборы через два года, должна принять все необходимое законодательство, необходимое для вступления в еврозону, включая законы о борьбе с отмыванием денег.

Болгария обязалась принять несколько законов, находясь в «зале ожидания» еврозоны, так называемого механизма обменного курса ERM II. Среди них — принятие закона о банкротстве физических лиц, изменения в закон о борьбе с отмыванием денег, а также в страховой кодекс, связанный с Европейской зеленой картой.

Все эти законопроекты были подготовлены и внесены на рассмотрение парламента временным правительством, но парламент был распущен до того, как они были приняты.

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Фінансовий клуб По материалам:

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