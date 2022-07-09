Болгария готовится получать газ из Азербайджана по новому газопроводу — Finance.ua

Болгария готовится получать газ из Азербайджана по новому газопроводу
В пятницу Греция и Болгария завершили строить газопровод-интерконнектор между странами, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ вместо российского.
Об этом сообщает Reuters.
Болгария потребляет около 3 млрд кубометров газа в год, из которых более 90% недавно поступало из россии. Однако в апреле рф оборвала поставки газа в страну за отказ платить за него рублями.
Газопровод стоимостью 220 миллионов евро между Грецией и Болгарией будет транспортировать газ из северного греческого города Комотини в Старую Загору в Болгарию и будет соединен с другим газопроводом, транспортирующим азербайджанский газ.
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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что завершение строительства «энергетического моста» является «важным моментом для Балкан и Европы в целом», поскольку это поможет Европе сократить зависимость от газа из россии после ее вторжения в Украину.
«Болгария добивается настоящей диверсификации и начнет получать азербайджанский газ в ближайшие несколько недель», — добавил премьер-министр Болгарии Кирилл Петков. Он отметил, что трубопровод требует некоторых проверок программного обеспечения и разрешений, прежде чем газ сможет поступать из Азербайджана.
Ожидается, что 180-километровый трубопровод, начальная мощность которого составит 3 млрд кубометров с последующим увеличением до 5 млрд кубометров, будет введен в эксплуатацию в начале августа.
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