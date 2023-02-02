Болгария для отказа от российского газа запускает откладывавшийся более 10 лет проект — Finance.ua

Болгария для отказа от российского газа запускает откладывавшийся более 10 лет проект Сегодня 12:16 — Энергетика

Болгария для отказа от российского газа запускает откладывавшийся более 10 лет проект

Власти Болгарии 1 февраля 2023 года начали строительство нового газопровода в Сербию, который позволит запустить альтернативные российским поставки голубого топлива в страны юго-восточной Европы.

Об этом пишет Reuters.

Реализация этого проекта долго откладывалась, однако на ситуацию повлияло полномасштабное вторжение россии в Украину.

Ожидается, что 170-километровый газопровод от болгарского города Нови-Искир до сербского Ниша будет запущен в эксплуатацию до конца текущего года. Болгария, рассматривающая проект с 2012 года, планирует до конца октября подготовить 62-километровый участок на своей территории, а Сербия, которая уже начала строительство в феврале прошлого года, также подготовит свой участок до осени.

Болгарские и сербские власти утверждают, что проект предоставляет региону новые возможности для диверсификации и безопасности поставок газа.

В настоящее время единственный газопровод между двумя странами — российский «Турецкий поток». Новый трубопровод, который частично финансирует Европейский Союз, предоставит Сербии доступ к нероссийским поставкам от «Южного газового коридора» и терминалов сжиженного природного газа (СПГ) в Греции и Турции.

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УБР По материалам:

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