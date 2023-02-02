Болгария для отказа от российского газа запускает откладывавшийся более 10 лет проект — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Болгария для отказа от российского газа запускает откладывавшийся более 10 лет проект

Энергетика
66
Болгария для отказа от российского газа запускает откладывавшийся более 10 лет проект
Болгария для отказа от российского газа запускает откладывавшийся более 10 лет проект
Власти Болгарии 1 февраля 2023 года начали строительство нового газопровода в Сербию, который позволит запустить альтернативные российским поставки голубого топлива в страны юго-восточной Европы.
Об этом пишет Reuters.
Реализация этого проекта долго откладывалась, однако на ситуацию повлияло полномасштабное вторжение россии в Украину.
Читайте также
Ожидается, что 170-километровый газопровод от болгарского города Нови-Искир до сербского Ниша будет запущен в эксплуатацию до конца текущего года. Болгария, рассматривающая проект с 2012 года, планирует до конца октября подготовить 62-километровый участок на своей территории, а Сербия, которая уже начала строительство в феврале прошлого года, также подготовит свой участок до осени.
Место для вашей рекламы
Болгарские и сербские власти утверждают, что проект предоставляет региону новые возможности для диверсификации и безопасности поставок газа.
В настоящее время единственный газопровод между двумя странами — российский «Турецкий поток». Новый трубопровод, который частично финансирует Европейский Союз, предоставит Сербии доступ к нероссийским поставкам от «Южного газового коридора» и терминалов сжиженного природного газа (СПГ) в Греции и Турции.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.