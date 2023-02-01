144,366 млн евро поступило в Фонд поддержки энергетики Украины: кто главные доноры — Finance.ua
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144,366 млн евро поступило в Фонд поддержки энергетики Украины: кто главные доноры

Энергетика
29
По состоянию на 1 февраля 2023 года в Фонд поддержки энергетики Украины поступило 144,366 млн евро.
Донорамами выступили Германия, Великобритания, Испания, Австрия, Дания, Европейская Комиссия, организации KfW, ERRA и REKK.
Из этих средств распределено 108 млн евро, которые направлены на закупку энергетического оборудования, топлива, услуг для удовлетворения критических потребностей украинских энергетических компаний.

Справка Finance.ua:

  • Фонд поддержки энергетики Украины создан в апреле 2022 года Секретариатом Энергетического Сообщества по запросу Европейской Комиссии и по согласованию с Министерством энергетики Украины;
  • Фонд позволяет правительствам, международным финансовым организациям, а также частным донорам оказывать экстренную поддержку украинскому энергетическому сектору;
  • Фонд управляется Секретариатом Энергетического Сообщества. Закупки производит независимый закупочный агент Tetra Tech ES, Inc. как исполнитель Проекта энергетической безопасности в Украине USAID по прозрачным и быстрым процедурам.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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