144,366 млн евро поступило в Фонд поддержки энергетики Украины: кто главные доноры — Finance.ua

144,366 млн евро поступило в Фонд поддержки энергетики Украины: кто главные доноры Сегодня 15:45 — Энергетика

По состоянию на 1 февраля 2023 года в Фонд поддержки энергетики Украины поступило 144,366 млн евро.

Донорамами выступили Германия, Великобритания, Испания, Австрия, Дания, Европейская Комиссия, организации KfW, ERRA и REKK.

Из этих средств распределено 108 млн евро, которые направлены на закупку энергетического оборудования, топлива, услуг для удовлетворения критических потребностей украинских энергетических компаний.

Справка Finance.ua:

Фонд поддержки энергетики Украины создан в апреле 2022 года Секретариатом Энергетического Сообщества по запросу Европейской Комиссии и по согласованию с Министерством энергетики Украины;

Фонд позволяет правительствам, международным финансовым организациям, а также частным донорам оказывать экстренную поддержку украинскому энергетическому сектору;

Фонд управляется Секретариатом Энергетического Сообщества. Закупки производит независимый закупочный агент Tetra Tech ES, Inc. как исполнитель Проекта энергетической безопасности в Украине USAID по прозрачным и быстрым процедурам.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.