Более чем вдвое выросла прибыль украинских банков в начале 2023 года — НБУ Сегодня 11:05 — Кредит&Депозит

Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе 2023 года составила 14,694 млрд гривен. Это в 2,1 раза больше, чем годом ранее (7,145 млрд гривен).

Об этом сообщается в данных Национального банка Украины ( НБУ ).

Доходы банков за январь 2023 года выросли на 55% до 38,650 млрд гривен.

Расходы банков выросли на 35% до 23,956 млрд гривен.

Напомним, НБУ ранее писал , что наиболее ощутимо выросли срочные вклады населения в валюте. Этому способствовало разрешение НБУ покупать валюту онлайн для размещения на депозитах.

Как известно, украинцы не могут сейчас покупать безналичную иностранную валюту напрямую. Однако Нацбанк ввел новый инструмент — покупку валюты на депозит.

Справка Finance.ua:

банкиры объяснили приток средств украинцев в банки. Банкиры объяснили, почему, несмотря на отток депозитов в начале российского полномасштабного вторжения, с середины прошлого года происходит приток средств в банки, который в начале 2023 года дополнительно ускорился;

По состоянию на 1 января 2023 г. общая сумма вкладов физлиц (в том числе и ФЛП) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 1,051 трлн грн. За декабрь 2022 года этот показатель увеличился на 58,4 млрд грн. Из общей суммы вкладов физических лиц на начало января 2023 года:

вклады в национальной валюте — 654,0 млрд грн (+42,2 млрд грн за декабрь);

вклады в иностранной валюте — 397,5 млрд грн (+16,2 млрд грн за декабрь).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.