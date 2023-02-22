Более чем вдвое выросла прибыль украинских банков в начале 2023 года — НБУ — Finance.ua
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Более чем вдвое выросла прибыль украинских банков в начале 2023 года — НБУ

Кредит&Депозит
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Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе 2023 года составила 14,694 млрд гривен. Это в 2,1 раза больше, чем годом ранее (7,145 млрд гривен).
Об этом сообщается в данных Национального банка Украины (НБУ).
Доходы банков за январь 2023 года выросли на 55% до 38,650 млрд гривен.
Более чем вдвое выросла прибыль украинских банков в начале 2023 года — НБУ
Расходы банков выросли на 35% до 23,956 млрд гривен.
Напомним, НБУ ранее писал, что наиболее ощутимо выросли срочные вклады населения в валюте. Этому способствовало разрешение НБУ покупать валюту онлайн для размещения на депозитах.
Как известно, украинцы не могут сейчас покупать безналичную иностранную валюту напрямую. Однако Нацбанк ввел новый инструмент — покупку валюты на депозит.
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Справка Finance.ua:

  • банкиры объяснили приток средств украинцев в банки. Банкиры объяснили, почему, несмотря на отток депозитов в начале российского полномасштабного вторжения, с середины прошлого года происходит приток средств в банки, который в начале 2023 года дополнительно ускорился;
  • По состоянию на 1 января 2023 г. общая сумма вкладов физлиц (в том числе и ФЛП) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 1,051 трлн грн. За декабрь 2022 года этот показатель увеличился на 58,4 млрд грн. Из общей суммы вкладов физических лиц на начало января 2023 года:
  • вклады в национальной валюте — 654,0 млрд грн (+42,2 млрд грн за декабрь);
  • вклады в иностранной валюте — 397,5 млрд грн (+16,2 млрд грн за декабрь).
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По материалам:
Finance.ua
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