Более чем у 40 тысяч украинских компаний имеются связи с россией — исследование Сегодня 17:05 — Фондовый рынок

Более чем у 40 тысяч украинских компаний имеются связи с россией — исследование

По результатам исследования YouControl, 40 094 украинские компании и 836 ФЛП, которые являются владельцами бизнеса в россии или перерегистрировали свои компании во время войны, имеют косвенную связь с рф.

В начале полномасштабного вторжения аналитики YouControl создали список действующих украинских компаний, у которых есть актуальный или исторический «враждебный след», и добавили эту информацию в систему. По состоянию на март 2022 года аналитики нашли более 20 тысяч компаний, среди владельцев, учредителей или конечных бенефициаров которых есть хотя бы один гражданин или резидент российской федерации или беларуси. Поиск токсичных связей постоянно углублялся и расширялся.

По состоянию на ноябрь 2024 года в системе промаркировано более 40 тыс. украинских компаний, которые владеют бизнесом в россии и перерегистрировали свои фирмы. Среди ФЛП таких 836.

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После аннексии Крыма, а также оккупации Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, десятки тысяч компаний были внесены в российский Единый государственный реестр юридических лиц рф (ЕГРЮЛ). Для идентификации именно таких юрлиц к аналитической системе добавлен фактор «Экспресс-анализа» о том, что компания перерегистрирована на временно оккупированной территории россии.

По состоянию на ноябрь 2024 года специалисты обнаружили почти 35 тысяч юридических лиц в списке ЕГРЮЛ:

16 188 человек — в Крыму;

10 765 человек — в Донецкой области;

3 197 человек — в Луганской области;

2 355 человек — в Запорожской области;

1 332 человека — в Херсонской области.

К примеру, ООО «Бердянский завод сельхозтехники» зарегистрировано во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Эта фирма в конце ноября 2022 года, согласно данным ЕГРЮЛ, перерегистрирована в россии, имеет идентичное с украинской компанией название, место регистрации, руководителя и состав участников.

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В то же время часть предприятий с оккупированных территорий, внесенных в российское ЕГРЮЛ, изменили место регистрации на подконтрольной территории Украины. Больше всего зарегистрировано в Киеве (597) и Днепропетровской области (112). ТОВ «Укртерміналкомплекс» входит в финансово-промышленную группу «Комфи», которая развивает одноименную сеть магазинов техники и электроники.

В россии под похожим названием есть ООО «Укртерминалкомплекс». Компания имеет одинаковую дату регистрации, КВЭД, а адрес российской фирмы совпадает с адресом украинской компании до 06.03.2018 года.

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15% компаний (5 260), перерегистрированных на временно оккупированных территориях россией, преимущественно работают в сфере предоставления «Прочих услуг». (Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность; Ветеринарная деятельность; Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания; Государственное управление и оборона и др. В секторе «Операций по недвижимости» 4 630 юрлиц. Также значительное количество в агропромышленном комплексе (3 999) и строительстве (2 307). В российский реестр попало 2 580 образовательных учреждений и 2357 общественных и религиозных организаций с временно оккупированных территорий Украины.

К каким секторам экономики относятся перерегистрированные компании в рф

Наибольшая часть перерегистрированных в россии украинских компаний относятся к «другим» секторам экономики. Это ветеринарная деятельность, образование, здравоохранение и предоставление соцпомощи, искусство, спорт, развлечения и отдых.

В секторе «Операции с недвижимостью» работает почти четыре с половиной тысячи юрлиц, в агрокомплексе — почти четыре тысячи юрлиц и две с половиной тысячи привлечены в строительстве.

Компании-«близнецы» в россии

В августе 2024-го в систему добавили еще один фактор, указывающий на связи со страной-агрессором. ЕГРЮЛ подтверждения о перерегистрации этих фирм нет.

Таких компаний-клонов идентифицировали более 1200. Например, украинское ТОВ «Сади Херсонщини» имеет российского тезку ООО «Сады Херсонщины».

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