Более 76 тысяч украинцев получат пособие от Красного Креста: кому дадут — Finance.ua
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Более 76 тысяч украинцев получат пособие от Красного Креста: кому дадут

Личные финансы
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Минсоцполитики передало Миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине реестр с 62 702 заявлениями о выплате пособия.
Об этом сообщил Константин Кошеленко, заместитель министра социальной политики Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации.
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В рамках меморандума с Миссией Международного Комитета Красного Креста в Украине передан очередной реестр заявлений на выплату пособия, которые были поданы через социальную платформу.
"Все заявления, информацию о которых мы передали в Миссию Международного Комитета Красного Креста в Украине, были получены через социальную платформу.
Это люди из перечня следующих категорий:
  • малообеспеченные семьи и лица с инвалидностью второй группы, зарегистрированные в определенных международной организацией территориях (Луганская, Донецкая, Херсонская, Николаевская, Сумская, Черниговская и Запорожская области).
А также люди, которые подали заявку через платформу єДопомога, не имеющие никакой социальной категории и зарегистрированные на временно оккупированных территориях.
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Передано 62 702 заявления семей, в целом это 76 272 человека. Размер пособия на каждого члена семьи — 2500 грн", — отметил Константин Кошеленко.
В целом реестры, переданные ранее на выплаты международным организациям, согласно меморандумам, включают 780 722 человека, кроме этого передана информация для проведения выплат 113 156 лицам, которые указаны в заявлениях, поданных через платформу.

Справка Finance.ua:

  • напоминаем, в социальную платформу єДопомога входят 3 направления поддержки украинцев: государственная, волонтерская и международная;
  • єДопомога международная предоставляет возможность оставить заявку на финансовую поддержку от международных организаций;
  • со своей стороны Минсоцполитики проводит верификацию данных заявителя, используя имеющиеся государственные информационные реестры и базы данных, что позволяет получать проверенную информацию о человеке.
Важно. Решение о предоставлении пособия принимают международные организации. В приоритете — уязвимые группы людей, в частности люди с инвалидностью, пенсионеры, одинокие родители, которые самостоятельно воспитывают детей, малообеспеченные семьи.
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По материалам:
Finance.ua
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