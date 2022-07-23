Максимальная помощь по безработице во время военного положения не будет превышать 9750 гривен — Finance.ua
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Максимальная помощь по безработице во время военного положения не будет превышать 9750 гривен

Личные финансы
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Максимальная помощь по безработице во время военного положения не будет превышать 9750 гривен
Максимальная помощь по безработице во время военного положения не будет превышать 9750 гривен
На период действия военного положения максимальный размер пособия по безработице в Украине не может превышать 150% минимальной заработной платы, то есть 9750 гривен.
Об этом сообщили в Государственном центре занятости (ГЦЗ) в ответ на запрос Укринформа.
«Во время действия военного положения максимальный размер пособия по безработице не может превышать 150% минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года. С 01.01.2022 года минимальная заработная плата составляет 6500 гривен, то есть максимальный размер пособия по безработице составляет 9750 гривен в месяц», — говорится в сообщении.
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В ГЦЗ отметили, что пребывание работников предприятия, учреждения, организации в простое или в условиях приостановления трудовых договоров может повлиять на продолжительность страхового стажа лица, что в свою очередь является определяющим для установления того или иного размера выплаты пособия по безработице.
В случае наличия страхового стажа менее 6 месяцев в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица как безработного, выплата пособия по безработице будет назначаться в минимальном размере, что на сегодняшний день составляет 1000 гривен.
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Отдельно в Государственном центре занятости отметили, что средний размер пособия по безработице в январе-июне текущего года составил 4,6 тысячи гривен.
Как сообщалось, в Государственном центре занятости заявляли, что по состоянию на 20 июля задолженность по выплате пособия по безработице отсутствует. Задержек с выплатами тоже нет. В настоящее время пособие по безработице получают 255 тысяч украинцев.
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По материалам:
Укрінформ
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