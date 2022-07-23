Максимальная помощь по безработице во время военного положения не будет превышать 9750 гривен — Finance.ua

Максимальная помощь по безработице во время военного положения не будет превышать 9750 гривен Сегодня 18:08 — Личные финансы

Максимальная помощь по безработице во время военного положения не будет превышать 9750 гривен

На период действия военного положения максимальный размер пособия по безработице в Украине не может превышать 150% минимальной заработной платы, то есть 9750 гривен.

Об этом сообщили в Государственном центре занятости (ГЦЗ) в ответ на запрос Укринформа.

«Во время действия военного положения максимальный размер пособия по безработице не может превышать 150% минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года. С 01.01.2022 года минимальная заработная плата составляет 6500 гривен, то есть максимальный размер пособия по безработице составляет 9750 гривен в месяц», — говорится в сообщении.

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В ГЦЗ отметили, что пребывание работников предприятия, учреждения, организации в простое или в условиях приостановления трудовых договоров может повлиять на продолжительность страхового стажа лица, что в свою очередь является определяющим для установления того или иного размера выплаты пособия по безработице.

В случае наличия страхового стажа менее 6 месяцев в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица как безработного, выплата пособия по безработице будет назначаться в минимальном размере, что на сегодняшний день составляет 1000 гривен.

Отдельно в Государственном центре занятости отметили, что средний размер пособия по безработице в январе-июне текущего года составил 4,6 тысячи гривен.

Как сообщалось, в Государственном центре занятости заявляли, что по состоянию на 20 июля задолженность по выплате пособия по безработице отсутствует. Задержек с выплатами тоже нет. В настоящее время пособие по безработице получают 255 тысяч украинцев.

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Укрінформ По материалам:

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